Больше не мечтает? Лукашенко заявил, что ядерное оружие в Беларуси никогда не будет использовано

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об уверенности в том, что тактическое ядерное оружие РФ, которое разместили в его стране, якобы "никогда не будет использовано".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В своем обращении, посвященном Дню независимости Беларуси, Лукашенко заявил, что "все больше и больше убеждается", что ядерное оружие должно быть размещено в Беларуси - "в надежном месте".

"Я уверен, что нам никогда не придется его использовать, пока оно здесь. И ни один враг не ступит на нашу землю", - сказал он.

Ядерное оружие РФ в Беларуси

В мае этого года министры обороны РФ и Белоруссии договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории РБ. Москва планирует передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

Сам Лукашенко почти сразу начал мечтать об ударах "ядеркой" по "врагам" страны. Однако долго эти мечты не продолжались, ведь в РФ заявили, что оставляют контроль над ядерным оружием за собой.

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