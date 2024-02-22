Більше без Московської та Пушкіна. У Ризі перейменують вулиці, назви яких пов'язані з РФ

Адміністрація Риги в Латвії вирішила перейменувати вулиці, назви яких пов'язані з Російською Федерацією. Зокрема, це торкнулося і вулиці Московської.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.lv.
Столичне самоврядування вирішило перейменувати вулицю Московську і вона тепер стане вулицею Латгалес.
Ризька дума постановила, що на місці нинішньої вулиці Московської будуть одразу дві вулиці. Її початкова ділянка - від Набережної 13 січня до Острівного мосту стане вулицею Ластадіяс. А частина, що залишилася, називатиметься вулицею Латгалес.
У Ризі вже є вулиця Латгалес, тому її також належить перейменувати. Вона буде названа на честь латгальського письменника і поета Яніса Клідзейса.
Восени в Запоріжжі було перейменовано понад 70 вулиць, провулків і проспектів.
Уже наприкінці січня в Харкові перейменували 65 вулиць і провулків, назви яких пов'язані з Росією. Серед них вулиця Пушкінська, яку днями обстріляли окупанти.
А нещодавно в Києві перейменували Повітрофлотський проспект. Тепер він носитиме назву на честь Повітряних сил ЗСУ.
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