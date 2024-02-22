Більше без Московської та Пушкіна. У Ризі перейменують вулиці, назви яких пов'язані з РФ

Столичне самоврядування вирішило перейменувати вулицю Московську і вона тепер стане вулицею Латгалес.

Ризька дума постановила, що на місці нинішньої вулиці Московської будуть одразу дві вулиці. Її початкова ділянка - від Набережної 13 січня до Острівного мосту стане вулицею Ластадіяс. А частина, що залишилася, називатиметься вулицею Латгалес.

У Ризі вже є вулиця Латгалес, тому її також належить перейменувати. Вона буде названа на честь латгальського письменника і поета Яніса Клідзейса.

Які ще вулиці змінять назви

Ломоносова перейменують на вулицю Валерії Сейле;

Типографіяс - на вулицю Аугуста Спаріньша;

Гоголя - на вулицю Емілії Беньямін;

Пушкіна - на Карліса Міленбахса;

Лермонтова - на вулицю Віліса Плудоніса;

Тургенєва - на вулицю Вільгельма Пурвітіса.

Перейменування вулиць в Україні

Восени в Запоріжжі було перейменовано понад 70 вулиць, провулків і проспектів.

Уже наприкінці січня в Харкові перейменували 65 вулиць і провулків, назви яких пов'язані з Росією. Серед них вулиця Пушкінська, яку днями обстріляли окупанти.

А нещодавно в Києві перейменували Повітрофлотський проспект. Тепер він носитиме назву на честь Повітряних сил ЗСУ.