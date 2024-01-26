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Більше без Пушкінської. У Харкові перейменували 65 вулиць і провулків, пов'язаних із РФ

Харків, П'ятниця 26 січня 2024 16:00
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Більше без Пушкінської. У Харкові перейменували 65 вулиць і провулків, пов'язаних із РФ Архівне фото: У Харкові перейменували 65 вулиць і провулків, пов'язаних із РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Харкові сьогодні, 26 січня, перейменували 65 вулиць і провулків, назви яких пов'язані з Росією. Серед них вулиця Пушкінська, яку днями обстріляли окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду.

"Рішенням позачергової сесії Харківської міської ради, яка відбулася сьогодні, 26 січня, у місті перейменували 65 топонімів, назви яких були пов'язані з Росією та її союзниками", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, вулиця Пушкінська відтепер називається вулицею Григорія Сковороди. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, перейменування цього топоніма є знаковим для міста.

"На колишній вулиці Пушкінській були прильоти, маємо там колосальні руйнування, постраждали люди. Тепер вона носитиме ім'я Григорія Сковороди. Я вдячний, що депутатський корпус підтримав мою пропозицію", - зазначив Ігор Терехов.

Які вулиці ще перейменували

  • вул. Короленка перейменували на вул. Миколаївську;
  • вул. Омську - на вул. Бахмутську;
  • вул. Хабарова - на вул. Хладопромівську;
  • вул. Псковську - на вул. Трускавецьку;
  • площу Першого Травня - на площу Іподрому;
  • вул. Волзька називатиметься вул. Пирятинською;
  • вул. Дагестанська - вул. Синевирською;
  • пров. Пермський - пров. Луцьким;
  • вул. Пожарського - вул. Комунальників;
  • вул. Смоленська - вул. Мукачівської;
  • пров. Ніколаєва - пров. Олешківським;
  • вул. Ромена Роллана - вул. Леся Курбаса;
  • пров. Адигейський - Олега Гуцола;
  • вул. Бородинівська - Юрія Пояркова;
  • пров. Балашовський - Івана Лещенкова;
  • вул. Кокчетавська - Сотника Костюченка;
  • вул. Уральська - Івана Щоголєва;
  • пров. Чкалова - Сергія Пархоменка.

Деколонізація України

У квітні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

Вже 27 липня 2023 року цей закон набув чинності. Він спрямований на протидію російській імперській пропаганді.

Український інститут національної пам’яті пропонує змінити назви 183 населених пунктів в Україні, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".

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