Більше без Пушкінської. У Харкові перейменували 65 вулиць і провулків, пов'язаних із РФ
У Харкові сьогодні, 26 січня, перейменували 65 вулиць і провулків, назви яких пов'язані з Росією. Серед них вулиця Пушкінська, яку днями обстріляли окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду.
"Рішенням позачергової сесії Харківської міської ради, яка відбулася сьогодні, 26 січня, у місті перейменували 65 топонімів, назви яких були пов'язані з Росією та її союзниками", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, вулиця Пушкінська відтепер називається вулицею Григорія Сковороди. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, перейменування цього топоніма є знаковим для міста.
"На колишній вулиці Пушкінській були прильоти, маємо там колосальні руйнування, постраждали люди. Тепер вона носитиме ім'я Григорія Сковороди. Я вдячний, що депутатський корпус підтримав мою пропозицію", - зазначив Ігор Терехов.
Які вулиці ще перейменували
- вул. Короленка перейменували на вул. Миколаївську;
- вул. Омську - на вул. Бахмутську;
- вул. Хабарова - на вул. Хладопромівську;
- вул. Псковську - на вул. Трускавецьку;
- площу Першого Травня - на площу Іподрому;
- вул. Волзька називатиметься вул. Пирятинською;
- вул. Дагестанська - вул. Синевирською;
- пров. Пермський - пров. Луцьким;
- вул. Пожарського - вул. Комунальників;
- вул. Смоленська - вул. Мукачівської;
- пров. Ніколаєва - пров. Олешківським;
- вул. Ромена Роллана - вул. Леся Курбаса;
- пров. Адигейський - Олега Гуцола;
- вул. Бородинівська - Юрія Пояркова;
- пров. Балашовський - Івана Лещенкова;
- вул. Кокчетавська - Сотника Костюченка;
- вул. Уральська - Івана Щоголєва;
- пров. Чкалова - Сергія Пархоменка.
Деколонізація України
У квітні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.
Вже 27 липня 2023 року цей закон набув чинності. Він спрямований на протидію російській імперській пропаганді.
Український інститут національної пам’яті пропонує змінити назви 183 населених пунктів в Україні, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".
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