Больше без Московской и Пушкина. В Риге переименуют улицы, названия которых связаны с РФ

Администрация Риги в Латвии решила переименовать улицы, названия которых связаны с Российской Федерацией. В частности, это коснулось и улицы Московской.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.lv.
Столичное самоуправление решило переименовать улицу Московскую и она теперь станет улицей Латгалес.
Рижская дума постановила, что на месте нынешней улицы Московской будут сразу две улицы. Ее начальный участок - от Набережной 13 января до Островного моста станет улицей Ластадияс. А оставшаяся часть будет называться улицей Латгалес.
В Риге уже есть улица Латгалес, поэтому ее также предстоит переименовать. Она будет названа в честь латгальского писателя и поэта Яниса Клидзейса.
Осенью в Запорожье было переименовано более 70 улиц, переулков и проспектов.
Уже в конце января в Харькове переименовали 65 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией. Среди них улица Пушкинская, которую на днях обстреляли оккупанты.
А недавно в Киеве переименовали Воздухофлотский проспект. Теперь он будет носить название в честь Воздушных сил ВСУ.
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