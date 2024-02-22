RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Больше без Московской и Пушкина. В Риге переименуют улицы, названия которых связаны с РФ

Архивное фото: В Риге переименуют улицы, названия которых связаны с РФ (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Администрация Риги в Латвии решила переименовать улицы, названия которых связаны с Российской Федерацией. В частности, это коснулось и улицы Московской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.lv.

Столичное самоуправление решило переименовать улицу Московскую и она теперь станет улицей Латгалес.

Рижская дума постановила, что на месте нынешней улицы Московской будут сразу две улицы. Ее начальный участок - от Набережной 13 января до Островного моста станет улицей Ластадияс. А оставшаяся часть будет называться улицей Латгалес.

В Риге уже есть улица Латгалес, поэтому ее также предстоит переименовать. Она будет названа в честь латгальского писателя и поэта Яниса Клидзейса.

Какие еще улицы изменят названия

  • Ломоносова переименуют в улицу Валерии Сейле;
  • Типографияс - на улицу Аугуста Спариньша; 
  • Гоголя - в улицу Эмилии Беньямин; 
  • Пушкина - на улицу Карлиса Миленбахса; 
  • Лермонтова - на улицу Вилиса Плудониса;
  • Тургенева - на улицу Вильгельма Пурвитиса.

Переименование улиц в Украине

Осенью в Запорожье было переименовано более 70 улиц, переулков и проспектов.

Уже в конце января в Харькове переименовали 65 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией. Среди них улица Пушкинская, которую на днях обстреляли оккупанты.

А недавно в Киеве переименовали Воздухофлотский проспект. Теперь он будет носить название в честь Воздушных сил ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛатвияРига