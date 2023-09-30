Більше без Бєлгородської та Мінської. У Запоріжжі перейменували понад 70 топонімів

В Запоріжжі сьогодні, 30 вересня, було перейменовано ще понад 70 вулиць, провулків та проспектів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Запорізької міської ради .

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні розпочався процес деколонізації, дерусифікації та деімперіалізації географічних назв у населених пунктах.

Мета якого - позбутися назв, пов’язаних з історією Росії, російської імперії, а також залишків назв, пов’язаних з комуністичною ідеологією, історією СРСР, які з різних причин не були змінені під час декомунізації.

Цього разу зміни торкнулись зокрема таких вулиць як:

частини провулку Медового на провулок Покровський;

вулиці Новокузнецької на вулицю Володимира Українця;

вулиці Оренбурзької на вулицю Отаманську;

вулиці Іркутської на вулицю Юрія Шульте;

вулиці Цимлянської на вулицю Автомобільну;

провулку Кузбаського на провулок Шахтарський;

провулку Братського на провулок Братерський;

вулиці Бєлгородської на вулицю Білоцерківську:

вулиці Армавірської на вулицю Мукачівську;

вулиці Норільської на вулицю Січеславську;

провулку Онезького на провулок Мужній;

вулиці Славгородської на вулицю Славну;

вулиці Зейської на вулицю Підприємницьку;

вулиці Амурської на вулицю Зеленого Клину;

провулку Красносільського на провулок Домогосподарський;

вулиці Камської на вулицю Орільську;

провулку Карельського на провулок Фінськи;

вулиці Вятської на вулицю Пологівську;

провулку Внуковського на провулок Онуківський;

провулку Брестського на провулок Броварський;

вулиці Комарова на вулицю Закарпатського Легіону;

частини вулиці Канівської на вулицю Етнографічну;

частини вулиці Читинської на вулицю Баладну;

частини вулиці Новочеркаської на вулицю Пейзажну;

назв "Вулиця Веселкова" та "Вулиця Золотоніська" в ОСГК "Запоріжсталь-2";

вулиці Іскри на вулицю Гончарну;

вулиці Анапської на вулицю Карпатську;

вулиці Адміралтейської на вулицю Адміральську;

вулиці Мурманської на вулицю Мрії;

провулку Іжевського на провулок Немирівський;

провулку Вологодського на провулок Крановий;

вулиці Іванівської на вулицю Вільнюську;

вулиці Байконурівської на вулицю Бомбейську;

вулиці Адмірала Макарова на вулицю Арсена Коваленка;

вулиці Сибірської на вулицю Гданську;

провулку Ставропольського на провулок Успішний;

провулку Ненецького на провулок Волошковий;

вулиці Череповецької на вулицю Петра Яцика;

вулиці Мінської на вулицю Інженера Купер;

провулку Анадирського на провулок Канцерівський;

вулиці Бородінської на вулицю Петра Сагайдачного;

провулку "Зоря" на провулок Світанковий;

вулиці 12 квітня на вулицю Героїв Крут;

вулиці Олександра Матросова на вулицю Дмитра Апухтіна;

вулиці Кронштадської на вулицю Сарматську;

бульвара Гвардійського на вулицю Героїв полку "Азов";

об’єднання та перейменування вулиці Красноярської та вулиці Можайської на вулицю Сполуки;

провулку Кузнецького на провулок Крарійський;

проспекту 40-річчя Перемоги на проспект Героїв Національної гвардії України;

вулиці Окської на вулицю Тернівську;

вулиці Таманської на вулицю Стаціонарну;

вулиці Броненосця "Потьомкін" на вулицю Української діаспори;

вулиці Зеленогірської на вулицю Володимира Ященка;

вулиці Білоруської на вулицю Литовську;

вулиці Волоколамської на вулицю Івана Виговського;

вулиці Владивостоцької на вулицю Михайла Топорков;

вулиці Єйської на вулицю Матвіївську;

вулиці Серпухівської на вулицю Полянськ;

вулиці Тавричної на вулицю Таврійську;

вулиці Батайської на вулицю Заповітну;

провулку Воркутинського на провулок Героїчний;

вулиці Прудової на вулицю Запрудну;

вулиці Горної на вулицю Гірську;

вулиці Новосибірської на вулицю Гелікоптерну;

провулку Тавричного на провулок Таврійський;

провулку Майкопського на провулок Моринецький;

вулиці Астраханської на вулицю Івана Нечуй-Левицького;

вулиці Новочеркаської на вулицю Гамалійську;

вулиці Куліковської на вулицю Козацької старшини;

вулиці Декабристів на вулицю Богдана Ружинського;

вулиці Адлерської на вулицю Анрі Жіффара;

провулку Волховського на провулок Ранговий;

провулку Камчатського на провулок Ромський;

вулиці Тверської на вулицю Рубіжну.

Декомунізація в Україні

Після початку повномасштабної війни в Україну гостро постало питання перейменування вулиць, парків, скверів тощо, що були названі на честь російських державних діячів та митців.

В Україні існує велика кількість видатних людей, тож держава почала змінювати старі назви об'єктів.

Наприклад, нещодавно у Києві перейменували площу Льва Толстого та бульвар Перова.

Тим часом у Харкові парк Горького отримав назву Центральний парк культури і відпочинку.

Ми також повідомляли, що раніше в Запоріжжі вже перейменували 70 вулиць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.