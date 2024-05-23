Більше за витрати. Скільки доходів Чехія отримує від українських біженців

Українські біженці у Чехії вже приносять більший дохід, ніж держава витрачає на допомогу для втікачів від війни. Про це повідомили у Міністерстві праці та соціальних справ країни.

В першому кварталі 2024 року надходження до бюджету від біженців майже удвічі перевищили видатки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на novinky.cz .

Українці, які отримали у Чехії тимчасовий захист, вже приносять дохід чеському бюджету. За перші три місяці 2024 року біженці сплатили до скарбниці держави на майже 3 млрд крон більше, ніж було витрачено на соціальну та гуманітарну допомогу.

За даними чеського Міністерства фінансів, за цю суму можна було б побудувати 10 км автомагістралей або додати по 1200 крон (48 євро) на рік усім пенсіонерам.

Якщо у 2022 році видатки на українських біженців склали 25 млрд крон, а доходи– 12,6 млрд, то у 2023 році ці цифри майже зрівнялися – 21,6 млрд і 21 млрд крон відповідно.

"На цей рік ми маємо дані за перший квартал. Доходи склали 6,4 мільярда чеських крон, витрати – 3,5 мільярда", – повідомила аналітик Міністерства праці та соціальних справ Магдалена Клімешова.

Це означає, держава отримала на 2,9 млрд крон (приблизно 117 млн євро) більше, ніж витратила на біженців.

Аналітики ринку праці зазначають, що чеські компанії переважно задоволені роботою іноземців. Понад 85%в із них говорять про позитивний досвід роботи з українцями. Лише 10% роботодавців мають негативний досвід.

За останніми офіційними даними, у Чехії перебувають майже 350 тис. українських біженців. Із них 118 тисяч працюють. У 90% це трудові правовідносини, за якими страховий внесок сплачується державі. За даними соціологічних опитувань, до 30% українських біженців мають більше однієї роботи у Чехії, але дуже часто працюють на низькокваліфікованих посадах.