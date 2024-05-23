Больше, чем расходы. Сколько доходов Чехия получает от украинских беженцев

Украинские беженцы в Чехии уже приносят больший доход, чем государство тратит на помощь бежавшим от войны. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальных дел страны.

В первом квартале 2024 года поступления в бюджет от беженцев почти вдвое превысили расходы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на novinky.cz.

Украинцы, получившие в Чехии временную защиту, уже приносят доход чешскому бюджету. За первые три месяца 2024 года беженцы уплатили в казну государства почти на 3 млрд крон больше, чем было потрачено на социальную и гуманитарную помощь.

По данным чешского Министерства финансов, за эту сумму можно было бы построить 10 км автомагистралей или добавить по 1200 крон (48 евро) в год всем пенсионерам.

Если в 2022 году расходы на украинских беженцев составили 25 млрд крон, а доходы – 12,6 млрд, то в 2023 году эти цифры почти сравнялись – 21,6 млрд и 21 млрд крон соответственно.

"На этот год у нас есть данные за первый квартал. Доходы составили 6,4 миллиарда чешских крон, расходы – 3,5 миллиарда", – сообщила аналитик Министерства труда и социальных дел Магдалена Климешова.

Это означает, что государство получило на 2,9 млрд крон (приблизительно 117 млн евро) больше, чем потратило на беженцев.

Аналитики рынка труда отмечают, что чешские компании в основном довольны работой иностранцев. Более 85% из них говорят о положительном опыте работы с украинцами. Только 10% работодателей имеют отрицательный опыт.

По последним официальным данным, в Чехии находятся около 350 тыс. украинских беженцев. Из них 118 тысяч работают. В 90% это трудовое правоотношение, по которому страховой взнос уплачивается государству. По данным социологических опросов, до 30% украинских беженцев имеют больше одной работы в Чехии, но очень часто работают на низкоквалифицированных должностях.