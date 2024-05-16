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У Чехії запускають програму допомоги біженцям для повернення додому: умови

Чехія, Прага, Четвер 16 травня 2024 11:14
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У Чехії запускають програму допомоги біженцям для повернення додому: умови Фото: Українці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Чеський уряд запускає проект допомоги у добровільному поверненні до України. Програма для українських біженців почне діяти із червня.

Проект не пов'язаний із військовою службою українців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт чеського Міністерства внутрішніх справ.

Уряд Чехії затвердив параметри пілотної програми сприяння добровільному поверненню в Україну. Вона призначена для людей, які проживають у Чехії у зв'язку із війною в Україні і стосуватиметься як тих, хто має тимчасовий захист, так і тих, хто отримав міжнародний захист.

"Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хт за станом здоров’я чи сімейними обставинами хоче повернутися додому. Ця допомога полягатиме в основному у придбанні квитків і в деяких особливо серйозних випадках у наданні швидкої допомоги", – повідомив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

За його словами, програма повернення не має стосунку до військової служби українців.

Пілотний проект програма діятиме з червня по листопад 2024 року і охопить 430 людей. 400 українців зможуть отримати квитки на автобус від місця проживання у Чехії до найближчого місця перебування в Україні. 30 біженцям можуть надати індивідуальний медичний транспорт для повернення з Чехії.

Зазначається, що подати заявку на таку допомогу можна буде лише один раз. Якщо людина захоче повернутися до Чехії упродовж наступних 12 місяців і подати заяву на дозвіл на проживання, їй доведеться сплатити половину витрат. На пілотний проект виділено 5 595 000 чеських крон (приблизно 227 тис. євро).

Нагадаємо, ми писали, скільки українських біженців планують залишатися у Європі. У Чехії серед людей працездатного віку поки не мають наміру виїжджати 73%.

Також ми розповідали, скільки українців можуть отримати право на новий статус у Чехії. Умовою буде економічна самостійність.

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