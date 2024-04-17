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Скільки українців можуть отримати право на новий статус у Чехії

Чехія, Прага, Середа 17 квітня 2024 11:19
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Скільки українців можуть отримати право на новий статус у Чехії Фото: Мітинг на підтримку України у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В уряді Чехії пропонують зміну до законодавства, щоб дозволити українцям із тимчасовим захистом переходити на довготерміновий тип перебування. Умовою буде економічна самостійність.

Скільки біженців зможуть отримати право на зміну статусу, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukraina.radio.cz.

У МВС Чехії пропонують з наступного року надавати українським біженцям спеціальні дозволи на довготривале перебування. Змінити статус зможуть лише люди, які відповідатимуть певним умовам. Зокрема, таким:

  • мінімум 2 роки проживання у Чехії з тимчасовим захистом;
  • економічна самостійність;
  • забезпеченість житлом.

Директорка Консорціуму неурядових організацій Андреа Крхова вважає, з понад 342 тисяч біженців із тимчасовим захистом, зареєстрованих у Чехії на початок тижня, виконати такі умови можуть близько 20 тисяч осіб.

"Людина, яка хоче отримати право на довгострокове перебування, не повинна залежати від виплат соціальної допомоги. Ми маємо інформацію, що сума, яка підтверджує економічну самостійність, наразі встановлена з урахуванням стандарту коштів, наявність яких вимагають довести від усіх іноземців, які подають заяви на довгострокове перебування в Чехії", – зазначає вона.

Експерт додає: з урахуванням того, які зарплати отримують у Чехії українські біженці, на сьогоднішній день більшість не може вписатися в такий стандарт.

За даними Міністерства праці Чехії, економічно активні близько 110 тисяч біженців із України. Ц люди платять до чеського бюджету податки та інші внески. При цьому велика частина біженців працюють на низькооплачуваних посадах.

Нагадаємо, ми писали, як змінилося ставлення чехів до біженців із України. Понад половина виступають за те, щоб українці в майбутньому повернулися додому.

Нагадаємо, ми писали, як українці зможуть перейти на спеціальний тип проживання у Чехії. Однією з умов буде економічна незалежність.

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