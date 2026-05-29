Більше не в долари: куди інвестують найбагатші родини планети

Головне:

Близько двох третин сімейних інвестиційних офісів очікують зниження довіри до долара як резервної валюти.

Майже половина респондентів вважає, що мають надмірну експозицію до долара.

Інвестори планують збільшувати вкладення в ринки, що розвиваються, та інфраструктуру.

Зменшується інтерес до нерухомості як класу активів.

Геополітичні ризики стали головним фактором зміни інвестиційних стратегій.

Найбагатші сім’ї світу поступово скорочують свою залежність від американського долара, переглядаючи структуру інвестиційних портфелів на тлі глобальних ризиків.

Згідно з опитуванням, близько двох третин сімейних офісів очікують, що довіра до долара як до резервної валюти послабшає протягом року. Дослідження проводилося з січня до кінця березня – ще до періоду, коли долар почав демонструвати випереджальне зростання щодо інших валют.

У UBS зазначають, що попереднє зниження курсу долара змусило багато інвесторів переглянути свої портфелі. Майже половина респондентів дійшли висновку, що мають надмірну концентрацію активів у доларі в різних класах інвестицій.

''Ми вперше бачимо, що сімейні офіси прагнуть активніше заходити в Азійсько-Тихоокеанський регіон і частково – у Західну Європу'', – зазначив представник UBS Бенджамін Каваллі. За його словами, це стосується насамперед інвесторів поза США, хоча ознаки обережного скорочення доларових активів фіксуються і серед американських сімейних офісів.

У звіті також йдеться, що геополітична напруга стала ключовим фактором зміни інвестиційної поведінки. У відповідь інвестори поєднують зміну структури активів із так званою стратегією мультишорингу – розподілом бізнес-активності між різними юрисдикціями для зниження ризиків.

Паралельно сімейні офіси планують збільшувати частку інвестицій у ринки, що розвиваються, а також у інфраструктурні проєкти, тоді як вкладення в нерухомість поступово скорочуються.

UBS опитав 307 клієнтів по всьому світу. Середній статок учасників дослідження становив близько 2,7 млрд доларів.