Больше не в доллары: куда инвестируют самые богатые семьи планеты

Самые богатые семьи мира сокращают инвестиции, привязанные к доллару США, на фоне геополитического напряжения и роста долговой нагрузки.
Об этом говорится в отчете UBS Global Family Office Report 2026, на который ссылается Reuters, сообщает РБК-Украина.
Главное:
Богатейшие семьи мира постепенно сокращают свою зависимость от американского доллара, пересматривая структуру инвестиционных портфелей на фоне глобальных рисков.
Согласно опросу, около двух третей семейных офисов ожидают, что доверие к доллару как к резервной валюте ослабнет в течение года. Исследование проводилось с января до конца марта - еще до периода, когда доллар начал демонстрировать опережающий рост относительно других валют.
В UBS отмечают, что предыдущее снижение курса доллара заставило многих инвесторов пересмотреть свои портфели. Почти половина респондентов пришли к выводу, что имеют чрезмерную концентрацию активов в долларе в различных классах инвестиций.
''Мы впервые видим, что семейные офисы стремятся активнее заходить в Азиатско-Тихоокеанский регион и частично - в Западную Европу'', - отметил представитель UBS Бенджамин Кавалли. По его словам, это касается прежде всего инвесторов вне США, хотя признаки осторожного сокращения долларовых активов фиксируются и среди американских семейных офисов.
В отчете также говорится, что геополитическое напряжение стало ключевым фактором изменения инвестиционного поведения. В ответ инвесторы сочетают изменение структуры активов с так называемой стратегией мультишоринга - распределением бизнес-активности между различными юрисдикциями для снижения рисков.
Параллельно семейные офисы планируют увеличивать долю инвестиций в развивающиеся рынки, а также в инфраструктурные проекты, тогда как вложения в недвижимость постепенно сокращаются.
UBS опросил 307 клиентов по всему миру. Среднее состояние участников исследования составило около 2,7 млрд долларов.
