Більше за бюджет Вінниці: ЦВК сказала, скільки коштуватимуть вибори в Україні

Проведення виборів в Україні обійдуться держбюджету як мінімум у 10 мільярдів гривень. З цієї суми більша частина піде на оплату праці залучених у процес людей.
Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, пише РБК-Україна з посиланням на Новини.LIVE.
"Вартість організації проведення президентських виборів сягає від 4,5 до 6,5 мільярдів гривень, вартість парламентських виборів - 4,5 мільярда гривень. 70% цих видатків - це оплата праці членів окружних і дільничних виборчих комісій", - розповів він.
Водночас Дубовик зауважив, що фінальна вартість проведення виборів буде значно вищою. Він пояснив, що сума у 10 млрд гривень не враховує витрати місцевої влади, Міністерства оборони та МЗС, які будуть облаштовувати дільниці зі своїх бюджетів.
Варто зазначити, що це перевищує річний бюджет Вінниці, який, згідно з відкритими даними, становить близько 8,5 млрд гривень.
Крім того, заступник голови ЦВК повідомив, що озвучена ним вартість виборів є орієнтовною і розрахована за цінами 2024 року.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна технічно готова до організації виборів, однак їх проведення можливе лише після повного припинення вогню. Таку ж позицію поділяють й у ЦВК, де підкреслюють, що голосування можливе лише після завершення бойових дій.
Зазначимо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю РБК-Україна заявляв, що підготовка до виборчого процесу розпочнеться одразу після скасування воєнного стану.
При цьому у ЦВК вважають, що для повноцінної організації виборів необхідний перехідний період тривалістю щонайменше пів року. Серед ключових викликів залишається участь у виборах ВПО і біженців, зокрема визначення їхнього місця перебування та забезпечення можливості голосування.
Наразі Зеленський доручив народним депутатам напрацювати пропозиції щодо можливих механізмів проведення виборів з урахуванням умов воєнного часу.