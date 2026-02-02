Больше бюджета Винницы: ЦИК сказала, сколько будут стоить выборы в Украине

"Стоимость организации проведения президентских выборов достигает от 4,5 до 6,5 миллиардов гривен, стоимость парламентских выборов - 4,5 миллиарда гривен. 70% этих расходов - это оплата труда членов окружных и участковых избирательных комиссий", - рассказал он.

В то же время Дубовик отметил, что финальная стоимость проведения выборов будет значительно выше. Он пояснил, что сумма в 10 млрд гривен не учитывает расходы местных властей, Министерства обороны и МИД, которые будут обустраивать участки из своих бюджетов.

Стоит отметить, что это превышает годовой бюджет Винницы, который, согласно открытым данным, составляет около 8,5 млрд гривен.

Кроме того, заместитель председателя ЦИК сообщил, что озвученная им стоимость выборов является ориентировочной и рассчитана по ценам 2024 года.