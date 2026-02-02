Більше за бюджет Вінниці: ЦВК сказала, скільки коштуватимуть вибори в Україні

Проведення виборів в Україні обійдуться держбюджету як мінімум у 10 мільярдів гривень. З цієї суми більша частина піде на оплату праці залучених у процес людей.

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, пише РБК-Україна з посиланням на Новини.LIVE .

"Вартість організації проведення президентських виборів сягає від 4,5 до 6,5 мільярдів гривень, вартість парламентських виборів - 4,5 мільярда гривень. 70% цих видатків - це оплата праці членів окружних і дільничних виборчих комісій", - розповів він.

Водночас Дубовик зауважив, що фінальна вартість проведення виборів буде значно вищою. Він пояснив, що сума у 10 млрд гривень не враховує витрати місцевої влади, Міністерства оборони та МЗС, які будуть облаштовувати дільниці зі своїх бюджетів.

Варто зазначити, що це перевищує річний бюджет Вінниці, який, згідно з відкритими даними, становить близько 8,5 млрд гривень.

Крім того, заступник голови ЦВК повідомив, що озвучена ним вартість виборів є орієнтовною і розрахована за цінами 2024 року.