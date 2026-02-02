ua en ru
Пн, 02 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Більше за бюджет Вінниці: ЦВК сказала, скільки коштуватимуть вибори в Україні

Україна, Понеділок 02 лютого 2026 20:04
UA EN RU
Більше за бюджет Вінниці: ЦВК сказала, скільки коштуватимуть вибори в Україні Ілюстративне фото: проведення виборів в Україні (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Проведення виборів в Україні обійдуться держбюджету як мінімум у 10 мільярдів гривень. З цієї суми більша частина піде на оплату праці залучених у процес людей.

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, пише РБК-Україна з посиланням на Новини.LIVE.

"Вартість організації проведення президентських виборів сягає від 4,5 до 6,5 мільярдів гривень, вартість парламентських виборів - 4,5 мільярда гривень. 70% цих видатків - це оплата праці членів окружних і дільничних виборчих комісій", - розповів він.

Водночас Дубовик зауважив, що фінальна вартість проведення виборів буде значно вищою. Він пояснив, що сума у 10 млрд гривень не враховує витрати місцевої влади, Міністерства оборони та МЗС, які будуть облаштовувати дільниці зі своїх бюджетів.

Варто зазначити, що це перевищує річний бюджет Вінниці, який, згідно з відкритими даними, становить близько 8,5 млрд гривень.

Крім того, заступник голови ЦВК повідомив, що озвучена ним вартість виборів є орієнтовною і розрахована за цінами 2024 року.

Вибори в Україні

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна технічно готова до організації виборів, однак їх проведення можливе лише після повного припинення вогню. Таку ж позицію поділяють й у ЦВК, де підкреслюють, що голосування можливе лише після завершення бойових дій.

Зазначимо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю РБК-Україна заявляв, що підготовка до виборчого процесу розпочнеться одразу після скасування воєнного стану.

При цьому у ЦВК вважають, що для повноцінної організації виборів необхідний перехідний період тривалістю щонайменше пів року. Серед ключових викликів залишається участь у виборах ВПО і біженців, зокрема визначення їхнього місця перебування та забезпечення можливості голосування.

Наразі Зеленський доручив народним депутатам напрацювати пропозиції щодо можливих механізмів проведення виборів з урахуванням умов воєнного часу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Центральна виборча комісія Держбюджет
Новини
"Це допоможе закінчити війну": Трамп заявив про домовленість з Індією щодо РФ
"Це допоможе закінчити війну": Трамп заявив про домовленість з Індією щодо РФ
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом