Больше бюджета Винницы: ЦИК сказала, сколько будут стоить выборы в Украине
Проведение выборов в Украине обойдутся госбюджету как минимум в 10 миллиардов гривен. Из этой суммы большая часть пойдет на оплату труда вовлеченных в процесс людей.
Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, пишет РБК-Украина со ссылкой на Новости.LIVE.
"Стоимость организации проведения президентских выборов достигает от 4,5 до 6,5 миллиардов гривен, стоимость парламентских выборов - 4,5 миллиарда гривен. 70% этих расходов - это оплата труда членов окружных и участковых избирательных комиссий", - рассказал он.
В то же время Дубовик отметил, что финальная стоимость проведения выборов будет значительно выше. Он пояснил, что сумма в 10 млрд гривен не учитывает расходы местных властей, Министерства обороны и МИД, которые будут обустраивать участки из своих бюджетов.
Стоит отметить, что это превышает годовой бюджет Винницы, который, согласно открытым данным, составляет около 8,5 млрд гривен.
Кроме того, заместитель председателя ЦИК сообщил, что озвученная им стоимость выборов является ориентировочной и рассчитана по ценам 2024 года.
Выборы в Украине
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина технически готова к организации выборов, однако их проведение возможно только после полного прекращения огня. Такую же позицию разделяют и в ЦИК, где подчеркивают, что голосование возможно только после завершения боевых действий.
Отметим, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина заявлял, что подготовка к избирательному процессу начнется сразу после отмены военного положения.
При этом в ЦИК считают, что для полноценной организации выборов необходим переходный период продолжительностью не менее полугода. Среди ключевых вызовов остается участие в выборах ВПЛ и беженцев, в частности определение их места пребывания и обеспечение возможности голосования.
Сейчас Зеленский поручил народным депутатам разработать предложения относительно возможных механизмов проведения выборов с учетом условий военного времени.