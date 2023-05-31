ua ru
Ср, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Більше 800 вогневих завдань. ЗСУ доповіли про успіхи на Таврійському напрямку

Новость на русском →
Середа 31 травня 2023 16:42
Більше 800 вогневих завдань. ЗСУ доповіли про успіхи на Таврійському напрямку Фото: українські військові (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни протягом доби здійснили 803 вогневі задачі на Таврійському напрямку. Внаслідок роботи ЗСУ було вбито й поранено близько дві роти росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Протягом доби наші воїни знищили й пошкодили понад 10 одиниць озброєння і військової техніки, серед яких:

  • БТР;
  • 3 одиниці мінометів 120-мм;
  • один міномет 82 мм;
  • протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра";
  • самохідна гаубиця 2С19 "Мста - С".

"Також було знищено 2 склади з боєприпасами ворога", - додав Тарнавський

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з останніми даними, станом на ранок 31 травня, Російська Федерація втратила близько 207 910 військових. Зокрема минулої доби наші воїни ліквідували ще майже 470 російських солдатів.

Як пише Global Firepower, російські втрати у війні є найбільшими з часів Другої світової війни й вже перевищили чисельно військо, як у 16 армій країн НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють