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Более 800 огневых задач. ВСУ доложили об успехах на Таврическом направлении

Новина українською →
Среда 31 мая 2023 16:42
Более 800 огневых задач. ВСУ доложили об успехах на Таврическом направлении Фото: украинские военные (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины в течение суток осуществили 803 огневые задачи на Таврическом направлении. В результате работы ВСУ были убиты и ранены около двух рот россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

В течение суток наши воины уничтожили и повредили более 10 единиц вооружения и военной техники, среди которых:

  • БТР;
  • 3 единицы минометов 120-мм;
  • один миномет 82 мм;
  • противотанковая пушка МТ-12 "Рапира";
  • самоходная гаубица 2С19 "Мста - С".

"Также было уничтожено 2 склада с боеприпасами врага", - добавил Тарнавский.

Потери России в войне против Украины

Согласно последним данным, по состоянию на утро 31 мая Российская Федерация потеряла около 207 910 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 470 русских солдат.

Как пишет Global Firepower, российские потери в войне являются наибольшими со времен Второй мировой войны и уже превысили численно войско, как у 16 армий стран НАТО.

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