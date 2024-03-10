UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Більше 7 тисяч росіян, 91 танк й не тільки: названо втрати РФ за тиждень

Фото: названо втрати РФ за тиждень (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом тижня наші воїни ліквідували більше 7,2 тисячі російських терористів. Зокрема було знищено 1321 одиницю озброєння й техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Павлюка.

За тиждень втрати ворога склали:

  • 7260 одиниць особового складу;
  • 1321 одиниця озброєння та військової техніки.

Суттєвих втрат зазнала техніка ворога. Наші захисники знищили:

  • 91 танк;
  • 211 бойових броньованих машин;
  • 278 артилерійських систем;
  • 12 РСЗВ;
  • 13 установок ППО;
  • 1 ворожий корабель;
  • 420 одиниць автотехніки;
  • 52 одиниці спецтехніки.

"Окрім цього, нашими захисниками знищено 4 ворожі ракети та 239 БпЛА", - додав Павлюк.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 9 березня, українські воїни ліквідували ще 900 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 424 060 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку втрати росіян склали 310 осіб. Зокрема наші військові знищили 65 одиниць техніки ворога, у тому ж числі:

  • 12 танків;
  • 17 ББМ;
  • 5 артсистем й не тільки. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні