Більше 600 вогневих завдань. ЗСУ показали свою роботу на Таврійському напрямку

Фото: ЗСУ показали свою роботу на Таврійському напрямку (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

На Таврійському напрямку наші воїни здійснили більше 609 вогневих завдань. Було знищено та поранено близько роти росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал бригадного генерала, командувача оперативного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Загалом підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 609 вогневих завдань. На напрямку було знищено та пошкоджено 8 одиниць військової техніки противника, серед яких: 2 танки;

3 БМП;

система відеоспостереження "Муром-М";

гаубиця 2А65 "Мста-Б". "Також було знищено 3 склади з боєприпасами ворога", - додає бригадний генерал.