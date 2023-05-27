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Українські бійці двома потужними дронами знищили "Град" на околицях Бахмута (відео)

Новость на русском →
Бахмут, Субота 27 травня 2023 13:51
Українські бійці двома потужними дронами знищили "Град" на околицях Бахмута (відео) Фото: українські бійці двома потужними дронами знищили "Град" на околицях Бахмута (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська втратили РСЗВ "Град" на околицях Бахмута. Це вдалося завдяки ефективній роботі наших спецпризначенців та безпілотників-камікадзе "Пегас".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави Мінцифри Михайла Федорова.

"Обстрілявши позиції наших військових, росіяни намагалися швидко втекти з місця злочину та сховатися. Але це складно зробити, коли працюють "Пегаси". Одна "пташка" влученням у ходову частину зупинила "Град", інша - остаточно добила", - написав Федоров.

За його словами, завдяки допомозі українців в "Армії дронів" незабаром таких безпілотників буде ще більше.

Що відомо про "Армію дронів" та "Пегаси"

"Армія дронів" - це спільний проект Генштабу ЗСУ, Держспецзв’язку та Міністерства цифрової трансформації. В рамках цього проекту проводиться закупівля дронів за запитом військових, а також курс навчання операторів.

"Пегас" - це дрони-камікадзе, створені в співпраці з "Армією дронів". Їх використовують підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та СБУ. Вони встигли добре себе зарекомендувати, знищуючи окупантів та їхню техніку, а вартість такого безпілотника водночас невисока.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як українські військові дроном "Пегас" знищили російський безпілотник.

Також повідомлялося, як воїни 59 ОМБР за допомогою дрону-камікадзе "Пегас" знищили російський комплекс спостереження "Муром-П".

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