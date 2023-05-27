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Прикордонники під Бахмутом знищили групу окупантів разом з їх укриттям (відео)

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Бахмут, Субота 27 травня 2023 20:23
Прикордонники під Бахмутом знищили групу окупантів разом з їх укриттям (відео) Фото: прикордонники показали, як знищили окупантів (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Бійці прикордонної служби під Бахмутом знищили групу окупантів разом з їхнім укриттям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Аеророзвідка ДПСУ виявила переміщення групи ворожої піхоти поблизу Бахмута. Прихистком стрільців російсько-окупаційних військ служила напівзруйнована споруда, та недовго...", - повідомили в ДПСУ.

За даними прикордонників, після виявлення російського укриття, інформація була передана прикордонникам-мінометникам, які прямісінько в нього спрямували кілька десятків осколково-фугасних мін.

"Щедрий вогонь знищив вороже укриття разом із 2 окупантами, ще 3 поранено", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Бої під Бахмутом

Росіяни вже понад десять місяців намагаються окупувати Бахмут, проте завдяки стійкості українських бійців всі змоги окупантів йдуть нанівець.

Прикордонники під Бахмутом знищили групу окупантів разом з їх укриттям (відео)

Цього тижня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито "почали вихід" з Бахмута. За його словами, "вагнерівці" передають регулярній російській армії контроль над Бахмутом", а самі нібито підуть у тилові райони "на відновлення".

Втім, як розповів РБК-Україна військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, Пригожин може вдатися лише до демонстративного виводу певної кількості своїх найманців, але про повний вихід навряд чи йде мова, оскільки армії РФ немає ким проводити "заміну".

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Бахмут прикордонники окупанти Війна Росії проти України
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