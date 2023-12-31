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Більше 6 тисяч росіян, 119 танків й не тільки: названо втрати РФ за тиждень

Фото: Більше 6 тисяч росіян, 119 танків й не тільки: названо втрати РФ за тиждень (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом тижня наші воїни ліквідували більше 6 тисяч російських терористів. Зокрема було знищено 1066 одиниць озброєння й техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника міністра оборони України Олександра Павлюка.

За тиждень втрати ворога склали: 

  • 6040 одиниць особового складу; 
  • 1066 одиниць озброєння та військової техніки.

Суттєвих втрат зазнала техніка ворога. Наші захисники знищили: 

  • 119 танків;
  • 181 бойова броньована машина;
  • 150 артилерійських систем;
  • 11 РСЗВ;
  • 12 установок ППО;
  • 270 одиниць автотехніки;
  • 39 одиниць спецтехніки.

"Окрім цього, нашими захисниками знищено 3 літаки, корабель, 94 ракети та 187 БпЛА", - додав Павлюк. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 30 грудня, українські воїни ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 359 230 військових.

У тому ж числі протягом доби на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 486 терористів й знищили 83 одиниці техніки ворога, зокрема:

  • 8 танків;
  • 7 ББМ;
  • й не тільки. 

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