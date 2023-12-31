Більше 6 тисяч росіян, 119 танків й не тільки: названо втрати РФ за тиждень

Протягом тижня наші воїни ліквідували більше 6 тисяч російських терористів. Зокрема було знищено 1066 одиниць озброєння й техніки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника міністра оборони України Олександра Павлюка.
За тиждень втрати ворога склали:
Суттєвих втрат зазнала техніка ворога. Наші захисники знищили:
"Окрім цього, нашими захисниками знищено 3 літаки, корабель, 94 ракети та 187 БпЛА", - додав Павлюк.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 30 грудня, українські воїни ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 359 230 військових.
У тому ж числі протягом доби на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 486 терористів й знищили 83 одиниці техніки ворога, зокрема:
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