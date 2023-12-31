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Более 6 тысяч россиян, 119 танков и не только: названы потери РФ за неделю

Фото: Более 6 тысяч россиян, 119 танков и не только: названы потери РФ за неделю (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение недели наши воины ликвидировали более 6 тысяч российских террористов. В частности, было уничтожено 1066 единиц вооружения и техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого замминистра обороны Украины Александра Павлюка.

За неделю потери врага составили: 

  • 6040 единиц личного состава; 
  • 1066 единиц вооружения и военной техники.

Существенные потери понесла техника врага. Наши защитники уничтожили:

  • 119 танков;
  • 181 боевая бронированная машина;
  • 150 артиллерийских систем;
  • 11 РСЗО;
  • 12 установок ПВО;
  • 270 единиц автотехники;
  • 39 единиц спецтехники.

"Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 3 самолета, корабль, 94 ракеты и 187 БПЛА", - добавил Павлюк.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 30 декабря, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов  С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 359230 военных.

В том числе в течение суток на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 486 террористов и уничтожили 83 единицы техники врага, в частности:

  • 8 танков;
  • 7 ББМ;
  • и не только.

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