Більше 6,6 тисячі росіян, 59 танків й не тільки: названо втрати РФ за тиждень

Протягом тижня наші воїни ліквідували більше 6,7 тисячі російських терористів. Зокрема було знищено 952 одиниці озброєння й техніки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Павлюка.
За тиждень втрати ворога склали:
Суттєвих втрат зазнала техніка ворога. Наші захисники знищили:
Фото: названо втрати РФ за тиждень (t.me/Pavliuk_KSV)
"Окрім цього, нашими захисниками знищено 3 ворожі ракети та 190 БпЛА.", - додав Павлюк.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 16 березня, українські воїни ліквідували ще 1160 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 430 740 військових.
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