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Більше 6,6 тисячі росіян, 59 танків й не тільки: названо втрати РФ за тиждень

Фото: названо втрати РФ за тиждень (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом тижня наші воїни ліквідували більше 6,7 тисячі російських терористів. Зокрема було знищено 952 одиниці озброєння й техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Павлюка.

За тиждень втрати ворога склали:

  • 6680 одиниць особового складу;
  • 952 одиниці озброєння та військової техніки.

Суттєвих втрат зазнала техніка ворога. Наші захисники знищили:

  • 59 танків;
  • 147 бойових броньованих машин;
  • 168 артилерійських систем;
  • 2 РСЗВ;
  • 11 установок ППО;
  • 321 одиниця автотехніки;
  • 51 одиниця спецтехніки.

Фото: названо втрати РФ за тиждень (t.me/Pavliuk_KSV)

"Окрім цього, нашими захисниками знищено 3 ворожі ракети та 190 БпЛА.", - додав Павлюк.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 16 березня, українські воїни ліквідували ще 1160 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 430 740 військових.

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