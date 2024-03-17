Более 6,6 тысячи россиян, 59 танков и не только: названы потери РФ за неделю

В течение недели наши воины ликвидировали более 6,7 тысячи российских террористов. В частности было уничтожено 952 единицы вооружения и техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка.
За неделю потери врага составили:
Существенные потери понесла техника врага. Наши защитники уничтожили:
Фото: названы потери РФ за неделю (t.me/Pavliuk_KSV)
"Кроме этого, нашими защитниками уничтожено 3 вражеские ракеты и 190 БпЛА", - добавил Павлюк.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 16 марта, украинские воины ликвидировали еще 1160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 430 740 военных.
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