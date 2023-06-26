UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не більше 350% річних: у Раді хочуть обмежити ставки за мікрокредитами

Фото: Ставки за мікрокредитами обмежать рівнем 350% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Народні депутати ініціювали вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг. Пропонується обмежити ставки за мікокредитами на законодавчому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в Telegram.

"На сьогодні фіксуються надвисокі ціни на ринку мікрокредитування: денна номінальна ставка може сягати 5% на день, а середня номінальна річна процентна ставка - більше 1 000% річних", - написав він.

За його словами, пропонується:

  • обмежити денну процентну ставку за споживчим кредитом до 1% у день від загального розміру кредиту (близько 350% річних, - ред.);
  • заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит;
  • заборонити встановлювати у договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом (продовження строку користування кредитом має здійснюватися виключно шляхом укладення додаткового договору за домовленістю сторін);
  • зобов'язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту до бюро кредитних історій.

Проблема мікрокредитів

Раніше у НБУ заявили, фінансові компанії, що займаються мікрокредитуванням, свідомо обирають бізнес-модель надання своїх послуг вразливим верствам населення, які часто не усвідомлюють наслідків своїх дій.

У НБУ повідомили, що ставки за мікрокредитами фінансових компаній у середньому становлять 1500% річних. У НБУ пропонують обмежити ставки рівнем 0,8% у день. Сьогодні це значення для мікрокредитів становить у середньому 2,5%.

Нагадаємо, закон щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій повністю набрав чинності 1 січня 2021 року та змінив правила мікрокредитування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
кредитиВерховна рада