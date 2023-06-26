Не більше 350% річних: у Раді хочуть обмежити ставки за мікрокредитами

"На сьогодні фіксуються надвисокі ціни на ринку мікрокредитування: денна номінальна ставка може сягати 5% на день, а середня номінальна річна процентна ставка - більше 1 000% річних", - написав він.

За його словами, пропонується:

обмежити денну процентну ставку за споживчим кредитом до 1% у день від загального розміру кредиту (близько 350% річних, - ред.);

заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит;

заборонити встановлювати у договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом (продовження строку користування кредитом має здійснюватися виключно шляхом укладення додаткового договору за домовленістю сторін);

зобов'язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту до бюро кредитних історій.

Проблема мікрокредитів

Раніше у НБУ заявили, фінансові компанії, що займаються мікрокредитуванням, свідомо обирають бізнес-модель надання своїх послуг вразливим верствам населення, які часто не усвідомлюють наслідків своїх дій.

У НБУ повідомили, що ставки за мікрокредитами фінансових компаній у середньому становлять 1500% річних. У НБУ пропонують обмежити ставки рівнем 0,8% у день. Сьогодні це значення для мікрокредитів становить у середньому 2,5%.

Нагадаємо, закон щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій повністю набрав чинності 1 січня 2021 року та змінив правила мікрокредитування.