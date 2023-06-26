Не більше 350% річних: у Раді хочуть обмежити ставки за мікрокредитами

Народні депутати ініціювали вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг. Пропонується обмежити ставки за мікокредитами на законодавчому рівні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в Telegram.
"На сьогодні фіксуються надвисокі ціни на ринку мікрокредитування: денна номінальна ставка може сягати 5% на день, а середня номінальна річна процентна ставка - більше 1 000% річних", - написав він.
За його словами, пропонується:
Раніше у НБУ заявили, фінансові компанії, що займаються мікрокредитуванням, свідомо обирають бізнес-модель надання своїх послуг вразливим верствам населення, які часто не усвідомлюють наслідків своїх дій.
У НБУ повідомили, що ставки за мікрокредитами фінансових компаній у середньому становлять 1500% річних. У НБУ пропонують обмежити ставки рівнем 0,8% у день. Сьогодні це значення для мікрокредитів становить у середньому 2,5%.
Нагадаємо, закон щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій повністю набрав чинності 1 січня 2021 року та змінив правила мікрокредитування.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.