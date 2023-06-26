Не больше 350% годовых: в Раде хотят ограничить ставки по микрокредитам

Народные депутаты инициировали усовершенствование государственного регулирования рынков финансовых услуг. Предлагается ограничить ставки по микокредитам на законодательном уровне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в Telegram.
"На сегодняшний день фиксируются сверхвысокие цены на рынке микрокредитования: дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка - более 1 000% годовых", - написал он.
По его словам, предлагается:
Ранее в НБУ заявили, что финансовые компании, занимающиеся микрокредитованием, сознательно выбирают бизнес-модель предоставления своих услуг уязвимым слоям населения, которые часто не осознают последствий своих действий.
В НБУ сообщили, что ставки по микрокредитам финансовых компаний в среднем составляют 1500% годовых. В НБУ предлагают ограничить ставки 0,8% в день. Сегодня это значение для микрокредитов составляет в среднем 2,5%.
Напомним, закон о потребительском кредитовании и формировании и обращении кредитных историй полностью вступил в силу 1 января 2021 года и изменил правила микрокредитования.
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