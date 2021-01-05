Новые правила микрокредитов: что изменилось с 1 января

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)

Принятый Верховной радой 15 сентября 2020 года закон о потребительском кредитовании и кредитных историях полностью вступил в силу 1 января 2021 года. Закон меняет правила микрокредитования.

Об этом говорится в разъяснении Министерство юстиции.

Ограничение сумм штрафов и пени

С момента вступления в силу закона кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца, и договора, общий размер займа по которым не превышает одной минимальной заработной платы (с 1 января - 6000 гривен), будут относиться к потребительским кредитам.

Законом установлено, что максимальная совокупная сумма штрафов и пени за нарушение потребителем обязательств по микрокредиту не может превышать размер двойной суммы, полученной потребителем.

Запрет изменения процентной ставки

Одним из новшеств является закрепление на законодательном уровне запрета изменения процентной ставки по кредиту, порядка ее исчисления, порядка уплаты процентов в сторону ухудшения условий для потребителя.

О кредитной истории

Теперь обязательным условием заключения договора о потребительском кредите является согласие потребителя на доступ к информации, составляющей его кредитную историю, и на сбор, хранение, использование и распространение через бюро кредитных историй информации о нем и этом кредите. В случае непредоставления такого согласия потребителя кредитор должен отказать в заключении договора.

Еще одной новацией является установление обязанности для кредитора безвозмездно передавать информацию о всех потребительских кредитах хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в Единый государственный реестр бюро кредитных историй.

Следующим нововведением является сокращение срока внесения кредитным бюро полученных от кредитора сведений. Ранее на данную процедуру законодательством предусматривалось семь дней, теперь же этот срок ограничен двумя днями.

Ограничения количества "быстрых кредитов"

Закон ограничивает возможность получать бесконечное количество быстрых кредитов без намерения их возвращать, тем самым защищая финансовые учреждения от увеличения проблемной задолженности.

Условия микрокредитов

Финансовые компании не будут обязаны предоставлять клиентам паспорт потребительского кредита перед подписанием договора, если речь идет о займе в сумме, не превышающей минимальную заработную плату. Такое обязательство есть только для кредитов свыше минимальной зарплаты.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 15 сентября приняла закон, который ограничивает размер штрафов по микрокредитам.

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2020 года в национальной валюте составили 34,7% годовых. По сравнению с октябрем ставки снизились на 0,5 п.п.