Миттєві гроші під 1500% річних: НБУ готує обмеження за мікрокредитами

Національний банк пропонує законодавчо обмежити ставки за мікрокредитами фінансових компаній. Зараз вони у середньому становлять 1500% річних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Як зазначили в прес-службі, фінансові компанії, що займаються мікрокредитуванням, свідомо обирають бізнес-модель надання своїх послуг вразливим верствам населення, які часто не усвідомлюють наслідків своїх дій.

По суті, фінансові компанії пропонують "миттєве рішення" фінансових проблем малозабезпеченим громадянам, особам без постійного прибутку, студентам тощо.

"Основним каналом продажу таких споживчих кредитів є дистанційні канали, тобто онлайн-кредитування за лічені хвилини, доступне 24/7. Це тільки посилює проблему. Водночас, оскільки оцінка кредитоспроможності позичальників практично не здійснюється, ставка за такими кредитами в середньому сягає 1 500% річних", - йдеться в повідомленні.

Аналіз звернень громадян та інформації, отриманої під час нагляду, свідчить, що переважна більшість договорів на отримання так званих "швидких онлайн-позик" укладаються вночі з метою зробити ставку в онлайн-казино, зазначили в прес-службі.

НБУ пропонує унести зміни до закону "Про споживче кредитування" наступні зміни:

встановити граничні розміри процентних ставок. Це усталена практика органів регулювання в країнах ЄС, Великій Британії та США. Максимальний розмір реальної денної процентної ставки, тобто загальних витрат за споживчим кредитом, виражених у процентах за день користування кредитом від загального розміру виданого кредиту, не повинен перевищувати суму з розрахунку 0,8% у день. Сьогодні це значення для мікрокредитів становить у середньому 2,5%;

зменшити надмірне боргове навантаження на одного споживача. Для цього пропонується надати НБУ право встановлювати мінімальні вимоги до процесу перевірки кредитоспроможності позичальника. Оскільки на сьогодні окремі фінансові компанії не мають подібних вимог, оцінка кредитоспроможності позичальника практично не здійснюється. Водночас сам кредитор свідомо обирає бізнес-модель, за якої сумлінний позичальник сплачує захмарні відсотки не лише за себе, а й за тих, хто не виконує свої зобов’язання;

запровадити додаткові штрафні санкції за порушення встановлених вимог, оскільки правила без відповідальності за їх порушення зазвичай не діють.

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, відколи Національний банк став регулятором фінансових компаній, що надають споживчі кредити населенню, дуже часто звучало два питання: чому ці кредити такі дорогі, а поведінка кредиторів настільки нецивілізована?

За його словами, питання етичної поведінки під час врегулювання простроченої заборгованості вже вирішено: НБУ здійснює постійний нагляд за поведінкою кредиторів та колекторів.

"А от кредити під понад 1 500% річних - вкрай нездорова практика. Вона ототожнює послугу споживчого кредиту з "борговим ярмом" та підкреслює невідповідність законодавства України кращим міжнародним практикам, у тому числі країн ЄС, до спільноти яких ми прагнемо приєднатися. Таку невідповідність потрібно прибирати - і бажано якнайшвидше. І ми це зробимо", - додав Пишний.

Голова НБУ також навів одне зі звернень, що надійшло до контакт-центу НБУ через онлайн-форму на сайті. За його словами, подібних звернень - тисячі.