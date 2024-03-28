Більше 30 одиниць: у Криму зафіксували пересування колони військової техніки РФ

В окупованому Криму фіксують перекидання російської військової техніки. Близько 30 військових вантажівок окупантів було помічено на трасі "Таврида".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крим.Реалії".
Як повідомили очевидці, велика колона військового автомобільного транспорту рухалася трасою "Таврида" у напрямку від Керчі у бік материкової України.
Зазначається, що у колоні було близько 30 військових вантажівок.
"Крім традиційних "V" і "Z", на кабінах російських військових вантажівок з'явився знак трикутника", - йдеться в повідомленні.
Нещодавно партизани "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки в окупований Сімферополь у Криму, яку згодом перекинуть на фронт.
Також партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому в селищі Гвардійське.
Крім того, представники руху опору виявили місце розташування ракетних складів РФ на території окупованого Криму.
Днями стало відомо, що рух опору виявив в окупованому Джанкої новоприбулих загарбників та ворожу техніку для пересування особового складу.
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