Більше 30 одиниць: у Криму зафіксували пересування колони військової техніки РФ

В окупованому Криму фіксують перекидання російської військової техніки. Близько 30 військових вантажівок окупантів було помічено на трасі "Таврида".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал "Крим.Реалії".

"Крім традиційних "V" і "Z", на кабінах російських військових вантажівок з'явився знак трикутника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у колоні було близько 30 військових вантажівок.

Як повідомили очевидці, велика колона військового автомобільного транспорту рухалася трасою "Таврида" у напрямку від Керчі у бік материкової України.

Війська РФ в окупованому Криму

Нещодавно партизани "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки в окупований Сімферополь у Криму, яку згодом перекинуть на фронт.

Також партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому в селищі Гвардійське.

Крім того, представники руху опору виявили місце розташування ракетних складів РФ на території окупованого Криму.

Днями стало відомо, що рух опору виявив в окупованому Джанкої новоприбулих загарбників та ворожу техніку для пересування особового складу.

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