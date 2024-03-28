Более 30 единиц: в Крыму зафиксировали передвижение колонны военной техники РФ
В оккупированном Крыму фиксируют опрокидывание российской военной техники. Около 30 военных грузовиков окупантов было замечено на трассе "Таврида".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крым.Реалии".
Как сообщили очевидцы, большая колонна военного автомобильного транспорта двигалась по трассе "Таврида" в направлении от Керчи в сторону материковой Украины.
Отмечается, что в колонне было около 30 военных грузовиков.
"Помимо традиционных "V" и "Z", на кабинах российских военных грузовиков появился знак треугольника", - говорится в сообщении.
Войска РФ в оккупированном Крыму
Недавно партизаны "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крым, которую впоследствии перебросят на фронт.
Также партизаны зафиксировали наращивание сил вражеских ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в поселке Гвардейское.
Кроме того, представители движения сопротивления обнаружили месторасположение ракетных составов РФ на территории оккупированного Крыма.
На днях стало известно, что движение сопротивления обнаружило в оккупированном Джанкой новоприбывших захватчиков и вражескую технику для передвижения личного состава.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.