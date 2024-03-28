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Более 30 единиц: в Крыму зафиксировали передвижение колонны военной техники РФ

Крым, Четверг 28 марта 2024 13:56
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Более 30 единиц: в Крыму зафиксировали передвижение колонны военной техники РФ Фото: очевидцы зафиксировали движение колонны РФ от Керчи (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В оккупированном Крыму фиксируют опрокидывание российской военной техники. Около 30 военных грузовиков окупантов было замечено на трассе "Таврида".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крым.Реалии".

Как сообщили очевидцы, большая колонна военного автомобильного транспорта двигалась по трассе "Таврида" в направлении от Керчи в сторону материковой Украины.

Отмечается, что в колонне было около 30 военных грузовиков.

"Помимо традиционных "V" и "Z", на кабинах российских военных грузовиков появился знак треугольника", - говорится в сообщении.

Войска РФ в оккупированном Крыму

Недавно партизаны "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крым, которую впоследствии перебросят на фронт.

Также партизаны зафиксировали наращивание сил вражеских ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в поселке Гвардейское.

Кроме того, представители движения сопротивления обнаружили месторасположение ракетных составов РФ на территории оккупированного Крыма.

На днях стало известно, что движение сопротивления обнаружило в оккупированном Джанкой новоприбывших захватчиков и вражескую технику для передвижения личного состава.

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