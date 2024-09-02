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Більше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в Ужгороді

Україна, Київ, Понеділок 02 вересня 2024 07:30
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Більше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в Ужгороді Фото: Оренда квартири (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Ціни на оренду житла в Ужгороді на початку вересня є найвищими в Україні. Найдорожча квартира, яку здають в оренду у місті обійдеться у 2300 доларів.

РБК-Україна дізналося, що особливого у найдорожчих квартирах в Ужгороді.

Ціни на оренду квартир в Ужгороді

Найвищі ціни на оренду однокімнатних квартир на початку вересня спостерігаються в Ужгороді, де середня місячна вартість досягає 19 тисяч гривень. На другому місці опинився Львів із середньою вартістю однокімнатної квартири в 16 тисяч гривень на місяць. На третьому місці знаходиться Київ, де оренда однокімнатної квартири в середньому коштує 15 тисяч гривень. Четверте місце займає Івано-Франківськ, де середня вартість оренди складає 14 тисяч гривень на місяць.

Дані порталу нерухомості ЛУН свідчать, що вартість оренди в Ужгороді постійно зростає.

Більше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіЦіни на оренду квартир в Ужгороді. Інфографіка - ЛУН

Найдорожча квартира за 2300 доларів

В Ужгороді за 2300 доларів на місяць здається в оренду чотирикімнатна квартира на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку, загальна площа якої становить 180 квадратних метрів. Вона має краєвид на Боздошський парк.

Квартира оснащена дизайнерським ремонтом. Вона має кухню, поєднану з вітальнею, чотири окремі кімнати, два санвузли та окрему гардеробну кімнату.

Для автомобілів передбачено два підземні паркінги. Поруч із квартирою знаходиться супермаркет "Алма".

Більше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в Ужгороді

Як виглядає найдорожча квартира в Ужгороді (фото - OLX)

Квартира в Ужгороді за 1700 доларів

На вулиці Кошицькій в Ужгороді пропонують в оренду квартиру в житловому комплексі "Грот". Загальна площа квартири складає 115 квадратних метрів, і вона розташована на четвертому, останньому, поверсі будинку.

Ця квартира відзначається дизайнерським ремонтом, виконаним з використанням високоякісних та дорогих матеріалів. Всі меблі були виготовлені на замовлення. Квартира повністю укомплектована всією необхідною побутовою технікою.

Планування квартири включає дві окремі спальні, простору кухню, поєднану з вітальнею, два санвузли та терасу.

Більше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіЯк виглядає квартира в Ужгороді за 1700 доларів на місяць (фото - OLX)

Квартира в Ужгороді за 1500 доларів

Серед найдорожчих квартир в Ужгороді - апартаменти у житловому комплексі "Парк Резіденс". Це двокімнатна квартира з кухнею-студією. Загальна площа становить 95 квадратних метрів, і вона розташована на шостому поверсі.

Квартира має дизайнерський ремонт та має автономне газове опалення.

Комплекс "Парк Резіденс" також пропонує підземний паркінг для мешканців.В оголошенні також йдеться, що у комплексі доступна вся необхідна інфраструктура для комфортного життя.

Більше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіБільше 2000 доларів на місяць: що особливого у найдорожчих квартирах для оренди в УжгородіЯк виглядає квартира в Ужгороді за 1500 доларів на місяць (фото - OLX)

Раніше РБК-Україна розповідало, що особливого у квартирі, яку Львові здають в оренду за 5,5 тисяч доларів на місяць.

Також ми писали, що мають зробити власники, щоб здати вигідно квартиру в оренду.

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