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У Львові здають квартиру за 5,5 тисяч доларів: що в ній особливого (фото)

Україна, Львів, Понеділок 05 серпня 2024 07:30
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У Львові здають квартиру за 5,5 тисяч доларів: що в ній особливого (фото) Фото: Найдорожча квартира у Львові (olx.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

Ціни на оренду житла у Львові є одними із найвищих в Україні. За місяць проживання у найдорожчій квартирі міста доведеться заплатити 5500 доларів.

Чим особлива квартира, пише РБК-Україна із посиланням на опубліковане на OLX оголошення.

Як виглядає найдорожча квартира Львова

Квартира знаходиться в елітній новобудові Львова у ближньому центрі міста – на вулиці Рутковича. Будинок розміщений у парковій зоні та має закриту територію.

Житло складається з кухні, просторої вітальні площею 120 м.кв., трьох ізольованих кімнат, чотирьох гардеробних кімнат, трьох санвузлів та технічної кімнати. У квартирі доволі високі стелі – 3,3 м. Також вона має приточну систему вентиляції та кондиціонування.

В оголошенні зазначається, що у квартирі зроблений євроремонт, виконаний в пастельних тонах із яскравими акцентами у різних кімнатах – зеленою стіною у вітальні, жовтими кріслами в кабінеті, бірюзовими акцентами на стінах однієї зі спалень тощо.

Загальна площа квартири становить 320 м. кв.

Крім того, зазначається, що у її вартість входить два паркомісця у підземному паркінгу.

У Львові здають квартиру за 5,5 тисяч доларів: що в ній особливого (фото)У Львові здають квартиру за 5,5 тисяч доларів: що в ній особливого (фото)У Львові здають квартиру за 5,5 тисяч доларів: що в ній особливого (фото)У Львові здають квартиру за 5,5 тисяч доларів: що в ній особливого (фото)У Львові здають квартиру за 5,5 тисяч доларів: що в ній особливого (фото)У Львові здають квартиру за 5,5 тисяч доларів: що в ній особливого (фото)У Львові здають квартиру за 5,5 тисяч доларів: що в ній особливого (фото)У Львові здають квартиру за 5,5 тисяч доларів: що в ній особливого (фото)У Львові здають квартиру за 5,5 тисяч доларів: що в ній особливого (фото)У Львові здають квартиру за 5,5 тисяч доларів: що в ній особливого (фото)У Львові здають квартиру за 5,5 тисяч доларів: що в ній особливого (фото)

У Львові здають квартиру за 5,5 тисяч доларів: що в ній особливого (фото)Вартість оренди житла у Львові

Станом на початок серпня 2024 року Львів є одним із найдорожчих міст за цінами на оренду житла. Так, середня вартість однокімнатної квартири становить 17 тис. грн на місяць. Такі ж високі ціни лише в Ужгороді.

За оренду двокімнатної квартири у місті доведеться віддати у середньому 20 тис. грн на місяць.

Найдорожчим, за даними ЛУН, є Шевченківський район Львова, на другому місці – Франківський.

У Львові здають квартиру за 5,5 тисяч доларів: що в ній особливого (фото)У Львові здають квартиру за 5,5 тисяч доларів: що в ній особливого (фото)

У Львові здають квартиру за 5,5 тисяч доларів: що в ній особливого (фото)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало про пропозицію зняти квартиру у Києві за 15 тисяч доларів. Орендарям пропонують 4-кімнатні апартаменти у яких ніхто не жив з ексклюзивним ремонтом.

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