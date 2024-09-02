Более 2000 долларов в месяц: что особенного в самых дорогих квартирах для аренды в Ужгороде

Цены на аренду жилья в Ужгороде в начале сентября самые высокие в Украине. Самая дорогая квартира, которую сдают в аренду в городе, обойдется в 2300 долларов.

РБК-Украина узнало, что особенного в самых дорогих квартирах в Ужгороде.

Цены на аренду квартир в Ужгороде.

Самые высокие цены на аренду однокомнатных квартир в начале сентября наблюдаются в Ужгороде, где средняя месячная стоимость достигает 19 тысяч гривен. На втором месте оказался Львов со средней стоимостью однокомнатной квартиры в 16 тысяч гривен в месяц. На третьем месте находится Киев, где аренда однокомнатной квартиры в среднем стоит 15 тысяч гривен. Четвертое место занимает Ивано-Франковск, где средняя стоимость аренды составляет 14 тысяч гривен в месяц.

Данные портала недвижимости ЛУН свидетельствуют о том, что стоимость аренды в Ужгороде постоянно растет.

Цены на аренду квартир в Ужгороде. Инфографика - ЛУН

Самая дорогая квартира за 2300 долларов

В Ужгороде за 2300 долларов в месяц сдается в аренду четырехкомнатная квартира на шестом этаже девятиэтажного дома, общая площадь которой составляет 180 квадратных метров. Она имеет вид на Боздошский парк.

В квартире сделан дизайнерский ремонт. Она имеет кухню, совмещенную с гостиной, четыре отдельных комнаты, два санузла и отдельную гардеробную комнату.

Для автомобилей предусмотрено два подземных паркинга. Рядом с квартирой находится супермаркет "Алма".

Как выглядит дорогая квартира в Ужгороде (фото - OLX)

Квартира в Ужгороде за 1700 долларов

На улице Кошицкой в Ужгороде предлагают в аренду квартиру в жилом комплексе "Грот". Общая площадь квартиры составляет 115 квадратных метров, и она расположена на четвертом, последнем, этаже дома.

Эта квартира отличается дизайнерским ремонтом, выполненным с использованием высококачественных и дорогих материалов. Вся мебель была изготовлена на заказ. Квартира полностью укомплектована всей бытовой техникой.

Планировка квартиры включает две отдельные спальни, просторную кухню, совмещенную с гостиной, два санузла и террасу.

Как выглядит квартира в Ужгороде за 1700 долларов в месяц (фото – OLX)

Квартира в Ужгороде за 1500 долларов

Среди самых дорогих квартир в Ужгороде – апартаменты в жилом комплексе "Парк Резиденс". Это двухкомнатная квартира с кухней-студией. Общая площадь составляет 95 квадратных метров и расположена на шестом этаже.

Квартира имеет дизайнерский ремонт и автономное газовое отопление.

Комплекс "Парк Резиденс" также предлагает подземный паркинг для жителей. В объявлении также говорится, что в комплексе доступна вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни.

Как выглядит квартира в Ужгороде за 1500 долларов в месяц (фото – OLX)