Що мають зробити власники, щоб здати вигідно квартиру в оренду

Багатьом людям здається, що один із найлегших способів заробити – здати в оренду житло, в якому не проживаєте. Однак не все так легко і просто, як може здатися на перший погляд.

РБК-Україна разом із СЕО/власником компанії з управління нерухомістю "Акт Сервіс" Богданом Половінським розбиралося, як підготувати квартиру до здачі в оренду та що важливо знати орендодавцям.

Підготовка квартири перед здачею в оренду

Підготовка квартири до здачі в оренду – важливий етап, який допоможе вам знайти відповідальних орендарів і забезпечити вигідні умови оренди. Ось декілька кроків, які варто врахувати:

Прибирання та ремонт. Ваша квартира повинна бути чистою та охайною. Проведіть генеральне прибирання, звертаючи увагу на кухню, ванну кімнату та підлогу. Виправте будь-які несправності, такі як зламані дверні ручки, підтікання крану чи проблеми з електрикою. Якщо стіни забруднені чи пошкоджені, варто їх пофарбувати або поклеїти нові шпалери.

"Відносно не великі витрати на ремонт у квартирі допоможуть зробити її більш привабливою для потенційних орендарів та дозволить трохи підвищити її вартість. Зазвичай такі витрати ви повертаєте вже у перші 2-3 місяці оренди", – розповідає Богдан Половінський.

Меблі та побутова техніка. Переконайтеся, що всі меблі знаходяться в хорошому стані. В разі потреби замініть або відремонтуйте їх. Перевірте, чи всі прилади (плита, холодильник, пральна машина) працюють належним чином. Наявність справної побутової техніки може бути великим плюсом для орендарів.

"Є побутова техніка, яка може підвищити вартість квартири. Це може бути гарна пральна машина, кондиціонер, мікрохвильова піч та посудомийна машина. Водночас електрочайник, праска, пилосос та телевізор – не принципово важливі для орендарів та не додають квартирі цінності", – говорить СЕО компанії з управління нерухомістю.

Він акцентує увагу на тому, що інвестиції в якісне обладнання та меблі можуть швидко окупитися. Наприклад, купівля нового дивана вартістю 20 000 грн може підвищити орендну плату на 2000 грн на місяць. Таким чином, вартість дивана окупиться лише за 10 місяців, а надалі підвищена орендна плата забезпечить додатковий дохід.

Комунальні послуги. Переконайтеся, що всі лічильники (електроенергії, води, газу) працюють і правильно обраховують споживання. Упевніться, що всі рахунки за комунальні послуги сплачені.

Безпека. Перевірте замки на дверях та вікнах. Розгляньте можливість встановлення нових замків для додаткової безпеки. Якщо є можливість, встановіть сигналізацію або домофон.

Як комунікувати з орендарями

Оренда квартир – це бізнес, який вимагає не лише фінансових вкладень, а й значної уваги до комунікації та управління. Від якості взаємодії з орендарями до ефективного розподілу витрат на ремонт – усе це впливає на успіх вашого орендного бізнесу, зазначає Богдан Половінський.

Він наголошує, що важливо швидко реагувати на питання та прохання орендарів. Це створює атмосферу довіри та допомагає уникнути дрібних проблем, які можуть перерости у великі непорозуміння. Дбайте про комфорт мешканців, адже задоволений орендар з більшою ймовірністю буде довготривалим клієнтом.

Важливо системно підходити до усіх розрахунків, витримувати дати сплати оренди та інших платежів. Це допоможе уникнути фінансових проблем і недовіри з боку орендарів.

Не допускайте зловживань довірою з боку орендарів. Наприклад, регулярно перевіряйте стан квартири та забезпечуйте дотримання орендних умов.

Про що має пам’ятати орендодавець

Богдан Половінський розповідає, що на сьогодні у Києві квартири з орендною платою до 20 000 грн здаються дуже швидко, адже попит перевищує пропозицію. Проте дорожчі квартири, наприклад, за 30 000 грн, можуть залишатися вакантними протягом тривалого часу.

Часто можна почути, що оренда нерухомості – це пасивний дохід. Проте орендний бізнес – це значна кількість роботи та постійна комунікація з орендарями. Ідеальний клієнт – той, хто вже купив кілька квартир і зрозумів, що цей бізнес вимагає багато уваги та зусиль.

Крім того, існує стереотип, що орендодавці – це "багатії, які викручують руки бідним орендарям". Проте на практиці часто трапляється, що саме орендарі зловживають добротою орендодавців, вимагаючи поліпшень, які виходять за межі нормального, або сплачуючи значно менше ринкової вартості. Відомі випадки, коли орендодавці навіть наймали посередників для ведення перемовин з орендарями щодо підвищення орендної ставки.

Правильне розподілення витрат на ремонт квартири або побутової техніки є ключовим фактором ефективності та задоволення орендодавця. Важливо заздалегідь домовитися з орендарями про те, хто нестиме витрати на ремонт, щоб уникнути конфліктів.