Оренда квартир в Україні: 5 міст із найвищими цінами

Оренда однокімнатних квартир

За даними сервісу ЛУН, найвищі ціни на оренду однокімнатних квартир наразі зафіксовані у Львові та Ужгороді, де середня вартість становить 17 тисяч гривень на місяць. Це робить ці міста лідерами за вартістю оренди житла. Друге місце посідає Київ, де оренда однокімнатної квартири в середньому коштує 15 тисяч гривень. На третьому місці Івано-Франківськ та Чернівці, де середня вартість оренди становить 13 тисяч гривень.

Найбільш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир спостерігаються у східних та південних регіонах країни. Так, у Харкові однокімнатну квартиру можна орендувати всього за 4 тисячі гривень на місяць, що є найнижчою ціною серед обласних центрів. У Миколаєві середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 5 тисяч гривень, а у Запоріжжі – 5,5 тисячі гривень на місяць.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у більшості міст зросли приблизно на 1000 гривень протягом останніх шести місяців. У Києві ж приріст був більш суттєвим – близько 3000 гривень.

Ціни на оренду однокімнатних квартир на серпень-2024. Інфографіка - ЛУН

Оренда двокімнатних квартир

Оренда двокімнатних квартир також значно подорожчала. Найвищі ціни спостерігаються у Києві, де оренда двокімнатної квартири коштує 20 тисяч гривень на місяць. У Львові та Ужгороді ціна дещо нижча – 19 тисяч гривень. Третє місце за вартістю оренди двокімнатних квартир займає Дніпро, де оренда такого житла обійдеться в середньому у 16 тисяч гривень на місяць.

Зростання вартості оренди двокімнатних квартир було особливо помітним у Львові, де ціни піднялися на 4800 гривень за останні шість місяців. У Києві та Івано-Франківську ціни також зросли, але дещо менше – приблизно на 3000 гривень.

Ціни на оренду двокімнатних квартир на серпень-2024. Інфографіка - ЛУН

Варто зазначити, що сервіс ЛУН не надає даних про вартість оренди житла у таких містах, як Чернігів, Суми, Херсон, Кропивницький та Луцьк. Це може бути пов'язано з недостатньою кількістю пропозицій або іншими факторами, що впливають на доступність інформації.