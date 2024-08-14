Оренда квартир в Україні: 5 міст із найвищими цінами
Протягом останніх пів року оренда житла в Україні значно подорожчала, і найбільші зміни торкнулися великих міст.
РБК-Україна проаналізувало дані сервісу ЛУН та дізналося, у яких містах оренда квартири обійдеться найдорожче.
Оренда однокімнатних квартир
За даними сервісу ЛУН, найвищі ціни на оренду однокімнатних квартир наразі зафіксовані у Львові та Ужгороді, де середня вартість становить 17 тисяч гривень на місяць. Це робить ці міста лідерами за вартістю оренди житла. Друге місце посідає Київ, де оренда однокімнатної квартири в середньому коштує 15 тисяч гривень. На третьому місці Івано-Франківськ та Чернівці, де середня вартість оренди становить 13 тисяч гривень.
Найбільш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир спостерігаються у східних та південних регіонах країни. Так, у Харкові однокімнатну квартиру можна орендувати всього за 4 тисячі гривень на місяць, що є найнижчою ціною серед обласних центрів. У Миколаєві середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 5 тисяч гривень, а у Запоріжжі – 5,5 тисячі гривень на місяць.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у більшості міст зросли приблизно на 1000 гривень протягом останніх шести місяців. У Києві ж приріст був більш суттєвим – близько 3000 гривень.
Ціни на оренду однокімнатних квартир на серпень-2024. Інфографіка - ЛУН
Оренда двокімнатних квартир
Оренда двокімнатних квартир також значно подорожчала. Найвищі ціни спостерігаються у Києві, де оренда двокімнатної квартири коштує 20 тисяч гривень на місяць. У Львові та Ужгороді ціна дещо нижча – 19 тисяч гривень. Третє місце за вартістю оренди двокімнатних квартир займає Дніпро, де оренда такого житла обійдеться в середньому у 16 тисяч гривень на місяць.
Зростання вартості оренди двокімнатних квартир було особливо помітним у Львові, де ціни піднялися на 4800 гривень за останні шість місяців. У Києві та Івано-Франківську ціни також зросли, але дещо менше – приблизно на 3000 гривень.
Ціни на оренду двокімнатних квартир на серпень-2024. Інфографіка - ЛУН
Варто зазначити, що сервіс ЛУН не надає даних про вартість оренди житла у таких містах, як Чернігів, Суми, Херсон, Кропивницький та Луцьк. Це може бути пов'язано з недостатньою кількістю пропозицій або іншими факторами, що впливають на доступність інформації.
Раніше РБК-Україна розповідало, про ціни на житло в Україні та про те, у яких регіонах нерухомість найбільше подорожчала.
Також ми писали про найдорожчу квартиру у Львові, яку здають в оренду за 5,5 тис доларів на місяць. Ми розповідали, що особливого у тій квартирі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.