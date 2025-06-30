Більше 20 влучань по одному об'єкту. Відомі деталі наймасованішої атаки на Дрогобич

Як пише міськрада, на території міста один із промислових об'єктів був уражений 21-м ворожим засобом повітряного нападу, внаслідок чого утворилося шість осередків загоряння.

До ліквідації наслідків були залучені:

до 250 одиниць особового складу Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС);

47 одиниць спеціалізованої техніки з різних регіонів;

150 представників правоохоронних органів.

Потерпілих внаслідок атаки немає.

Вже о 7 ранку розпочала робота комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), яка надавала доручення щодо ліквідації наслідків атаки.

Зокрема внаслідок атаки постраждали житлові приміщення - вибито понад 50 вікон у шести багатоквартирних будинках. У тому ж числі атака спричинила знеструмлення частини міста.