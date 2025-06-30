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Більше 20 влучань по одному об'єкту. Відомі деталі наймасованішої атаки на Дрогобич

Фото: відомі деталі наймасованішої атаки на Дрогобич (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 29 червня російські терористи вдались до наймасовішої ракетно-дронової атаки на Дрогобич за період повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дрогобицьку міську раду.

Як пише міськрада, на території міста один із промислових об'єктів був уражений 21-м ворожим засобом повітряного нападу, внаслідок чого утворилося шість осередків загоряння.

До ліквідації наслідків були залучені: 

  • до 250 одиниць особового складу Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС);
  • 47 одиниць спеціалізованої техніки з різних регіонів;
  • 150 представників правоохоронних органів.

Потерпілих внаслідок атаки немає

Вже о 7 ранку розпочала робота комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), яка надавала доручення  щодо ліквідації наслідків атаки. 

Зокрема внаслідок атаки постраждали житлові приміщення - вибито понад 50 вікон у шести багатоквартирних будинках. У тому ж числі атака спричинила знеструмлення частини міста

Масований обстріл у ніч на 29 червня

У ніч на 29 червня росіяни вдались до одного з наймасштабніших обстрілів території України. Тоді ж ворог застосував:

  • 477 дронів, які запустив з шести напрямків;
  • 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";
  • 7 балістичних ракет "Іскандер-N"/KN-23;
  • 41 крилатою ракетою Х-101/"Іскандер-К";
  • 5 крилатих ракет "Калібр";
  • 3 зенітно керовані ракети С-300.

Станом на 08:30 було підтверджено знешкодження 475 засобів повітряного нападу.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) у 8 локаціях", - писали тоді Повітряні сили.

Більш детально про масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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