Більше 20 влучань по одному об'єкту. Відомі деталі наймасованішої атаки на Дрогобич

У ніч на 29 червня російські терористи вдались до наймасовішої ракетно-дронової атаки на Дрогобич за період повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дрогобицьку міську раду.
Як пише міськрада, на території міста один із промислових об'єктів був уражений 21-м ворожим засобом повітряного нападу, внаслідок чого утворилося шість осередків загоряння.
До ліквідації наслідків були залучені:
Потерпілих внаслідок атаки немає.
Вже о 7 ранку розпочала робота комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), яка надавала доручення щодо ліквідації наслідків атаки.
Зокрема внаслідок атаки постраждали житлові приміщення - вибито понад 50 вікон у шести багатоквартирних будинках. У тому ж числі атака спричинила знеструмлення частини міста.
У ніч на 29 червня росіяни вдались до одного з наймасштабніших обстрілів території України. Тоді ж ворог застосував:
Станом на 08:30 було підтверджено знешкодження 475 засобів повітряного нападу.
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) у 8 локаціях", - писали тоді Повітряні сили.
Більш детально про масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.