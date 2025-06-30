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Более 20 попаданий по одному объекту. Известны детали самой массированной атаки на Дрогобыч

Фото: известны детали самой массированной атаки на Дрогобыч (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 29 июня российские террористы прибегли к самой массовой ракетно-дроновой атаке на Дрогобыч за период полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дрогобычский городской совет.

Как пишет горсовет, на территории города один из промышленных объектов был поражен 21-м вражеским средством воздушного нападения, в результате чего образовалось шесть очагов возгорания.

К ликвидации последствий были привлечены:

  • до 250 единиц личного состава Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС);
  • 47 единиц специализированной техники из разных регионов;
  • 150 представителей правоохранительных органов.

Пострадавших в результате атаки нет.

Уже в 7 утра начала работа комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), которая давала поручения по ликвидации последствий атаки.

В частности, в результате атаки пострадали жилые помещения - выбито более 50 окон в шести многоквартирных домах. В том же числе атака вызвала обесточивание части города.

 

Массированный обстрел в ночь на 29 июня

В ночь на 29 июня россияне прибегли к одному из самых масштабных обстрелов территории Украины. Тогда же враг применил:

  • 477 дронов, которые запустил с шести направлений;
  • 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
  • 7 баллистических ракет "Искандер-N"/KN-23;
  • 41 крылатой ракетой Х-101/"Искандер-К";
  • 5 крылатых ракет "Калибр";
  • 3 зенитно управляемые ракеты С-300.

По состоянию на 08:30 было подтверждено обезвреживание 475 средств воздушного нападения.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях, падение сбитых (обломки) в 8 локациях", - писали тогда Воздушные силы.

Более подробно о массированной атаке - в материале РБК-Украина.

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