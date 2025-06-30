Более 20 попаданий по одному объекту. Известны детали самой массированной атаки на Дрогобыч

В ночь на 29 июня российские террористы прибегли к самой массовой ракетно-дроновой атаке на Дрогобыч за период полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дрогобычский городской совет.
Как пишет горсовет, на территории города один из промышленных объектов был поражен 21-м вражеским средством воздушного нападения, в результате чего образовалось шесть очагов возгорания.
К ликвидации последствий были привлечены:
Пострадавших в результате атаки нет.
Уже в 7 утра начала работа комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), которая давала поручения по ликвидации последствий атаки.
В частности, в результате атаки пострадали жилые помещения - выбито более 50 окон в шести многоквартирных домах. В том же числе атака вызвала обесточивание части города.
В ночь на 29 июня россияне прибегли к одному из самых масштабных обстрелов территории Украины. Тогда же враг применил:
По состоянию на 08:30 было подтверждено обезвреживание 475 средств воздушного нападения.
"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях, падение сбитых (обломки) в 8 локациях", - писали тогда Воздушные силы.
Более подробно о массированной атаке - в материале РБК-Украина.
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