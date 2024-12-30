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Більше 2 тисяч окупантів, сім танків й не тільки: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 29 грудня, втрати Російської Федерації (РФ) у війні проти України склали 2010 одиниць живої сили. Зокрема Сили оборони знищили сім танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 787940 (+2010) осіб ліквідовано;
  • танків - 9663 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 20003 (+22) од.;
  • артилерійських систем - 21494 (+44) од.;
  • РСЗВ - 1256 од.;
  • засоби ППО - 1032 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • вертольотів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21069 (+31) од.;
  • крилаті ракети - 3003 од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 32551 (+141) од.;
  • спеціальна техніка - 3670 од.

Втрати Росії у повномасштабній війні проти України

Ще на початку грудня голова Пентагону Ллойд Остін, під час Національного безпекового форуму Рональда Рейгана, стверджував, що втрати Росії від самого початку повномасштабної війни перевищують 700 тисяч одиниць живої сили. Зокрема він казав, що ворог загалом витратив на війну понад 200 мільярдів доларів

Детальніше про російські втрати з 28 по 28 грудня - за посиланням.

 

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