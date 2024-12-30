Більше 2 тисяч окупантів, сім танків й не тільки: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Протягом минулої доби, 29 грудня, втрати Російської Федерації (РФ) у війні проти України склали 2010 одиниць живої сили. Зокрема Сили оборони знищили сім танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.24 орієнтовно склали:
Ще на початку грудня голова Пентагону Ллойд Остін, під час Національного безпекового форуму Рональда Рейгана, стверджував, що втрати Росії від самого початку повномасштабної війни перевищують 700 тисяч одиниць живої сили. Зокрема він казав, що ворог загалом витратив на війну понад 200 мільярдів доларів.
Детальніше про російські втрати з 28 по 28 грудня - за посиланням.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram