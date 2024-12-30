Более 2 тысяч оккупантов, семь танков и не только: Генштаб обновил потери РФ в войне

За прошедшие сутки, 29 декабря, потери Российской Федерации (РФ) в войне против Украины составили 2010 единиц живой силы. Также Силы обороны уничтожили семь танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.12.24 ориентировочно составили:
Еще в начале декабря глава Пентагона Ллойд Остин, во время Национального форума по безопасности Рональда Рейгана, утверждал, что потери России с самого начала полномасштабной войны превышают 700 тысяч единиц живой силы. В частности он говорил, что враг в целом потратил на войну более 200 миллиардов долларов.
Подробнее о российских потерях с 28 по 28 декабря - по ссылке.
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