Втрати РФ за час повномасштабної війни складають майже 786 тисяч військових, - Генштаб
Фото: протягом минулої доби ЗСУ знову знищили багато техніки росіян (Getty Images)
За минулу добу з 28 на 29 грудня, російська армія втратила на фронті 1730 солдат. Всього втрати РФ з початку повномасштабної війни складають 785 930 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 785 930 (+1730) осіб ліквідовано;
- танків - 9656 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 19 981 (+11) од.;
- артилерійських систем - 21 450 (+42) од.;
- РСЗВ - 1256 од.;
- засоби ППО - 1032 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 21 038 (+25) од.;
- крилатих ракет - 3003 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 32 410 (+82) од.;
- спеціальної техніки - 3670 (+2) од.
Нагадаємо, що станом на вечір 28 грудня на фронті від початку доби відбулося 149 бойових зіткнень. Третина з них лише на Покровському напрямку.
Крім того, ворог здійснив майже 3,8 тисячі обстрілів по позиціях українських воїнів і населених пунктах.
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