Более 150 боев за сутки: Генштаб сообщил, на каких направлениях горячее всего
С начала суток на фронте произошло 152 боевых столкновения. ВСУ продолжают давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Обстрелы
Российские захватчики нанесли один ракетный и 59 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 72 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли 1977 дронов-камикадзе и осуществили 3416 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.
Ситуация на разных направлениях фронта
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 8 боевых столкновений. Противник нанес 6 авиационных ударов, в целом сбросил 14 управляемых авиационных бомб, и совершил 174 артиллерийских обстрела, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.
Также армия РФ 6 раз атаковала на Южно-Слобожанском направлении, в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник 7 раз наступал в районе Степной Новоселовки, и в направлении Купянска, Петропавловки, Песчаного. На Лиманском направлении Силы обороны отбили 8 штурмовых действий в районах населенных пунктов Новомихайловка, Среднее, Колодязи и Торское.
На Северском направлении враг 20 раз атаковал в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении Ямполя, Дроновки, Выемки, Пазено.
С начала суток на Краматорском направлении подразделения россиян трижды атаковали в районе Ступочек.
На Торецком направлении сегодня произошло 10 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Катериновки, Яблоновки, Полтавки и в сторону Александро-Шультино, Плещеевки.
На Покровском направлении противник 47 раз атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Заповедное, Миролюбовка, Новоэкономическое, Шевченко, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Родинского, Луча, Сухого Яра, Покровска, Молодецкого. ВСУ сдерживают натиск противника.
"На этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 152 оккупанта, из которых 84 - безвозвратно", - говорится в сообщении Генштаба.
Кроме того, украинские воины уничтожили 7 автомобилей, мотоцикл, единицу специальной техники, 8 беспилотных летательных аппаратов, пункт управления БпЛА, склад боеприпасов. Повреждены автомобиль, пушка и семь укрытий для личного состава противника.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 21 атаку захватчиков в районах населенных пунктов Малиевка, Камышеваха, Новониколаевка, Ольговка и в сторону населенных пунктов Филиал, Ивановка, Андреевка-Клевцово, Январское, Терновое, Новоивановка.
За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 195 боевых столкновений между Силами обороны и войсками РФ. Более половины вражеских атак пришлась на Покровское и Новопавловское направления.
Потери российской армии
За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек.
Также украинские воины обезвредили танк, три боевые бронированные машины, 32 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 226 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 72 единицы автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.