Более 150 боев за сутки: Генштаб сообщил, на каких направлениях горячее всего

С начала суток на фронте произошло 152 боевых столкновения. ВСУ продолжают давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Обстрелы

Российские захватчики нанесли один ракетный и 59 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 72 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли 1977 дронов-камикадзе и осуществили 3416 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

Ситуация на разных направлениях фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 8 боевых столкновений. Противник нанес 6 авиационных ударов, в целом сбросил 14 управляемых авиационных бомб, и совершил 174 артиллерийских обстрела, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Также армия РФ 6 раз атаковала на Южно-Слобожанском направлении, в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник 7 раз наступал в районе Степной Новоселовки, и в направлении Купянска, Петропавловки, Песчаного. На Лиманском направлении Силы обороны отбили 8 штурмовых действий в районах населенных пунктов Новомихайловка, Среднее, Колодязи и Торское.

На Северском направлении враг 20 раз атаковал в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении Ямполя, Дроновки, Выемки, Пазено.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения россиян трижды атаковали в районе Ступочек.

На Торецком направлении сегодня произошло 10 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Катериновки, Яблоновки, Полтавки и в сторону Александро-Шультино, Плещеевки.

На Покровском направлении противник 47 раз атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Заповедное, Миролюбовка, Новоэкономическое, Шевченко, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Родинского, Луча, Сухого Яра, Покровска, Молодецкого. ВСУ сдерживают натиск противника.

"На этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 152 оккупанта, из которых 84 - безвозвратно", - говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, украинские воины уничтожили 7 автомобилей, мотоцикл, единицу специальной техники, 8 беспилотных летательных аппаратов, пункт управления БпЛА, склад боеприпасов. Повреждены автомобиль, пушка и семь укрытий для личного состава противника.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 21 атаку захватчиков в районах населенных пунктов Малиевка, Камышеваха, Новониколаевка, Ольговка и в сторону населенных пунктов Филиал, Ивановка, Андреевка-Клевцово, Январское, Терновое, Новоивановка.