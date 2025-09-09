ЗСУ знищили ще 950 окупантів: Генштаб оновив втрати військ РФ

Триває 1294-та доба повномасштабної російсько-української війни. ЗСУ продовжують ефективно відбивати атаки ворога та завдавати йому значних втрат, утримуючи оборонні рубежі по всій лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

За минулу добу, з 8 на 9 вересня, росіяни втратили на фронті 950 солдатів. Також ЗСУ знищили артсистеми, дрони та іншу техніку противника.

Ситуація на фронті

Минулої доби окупанти здійснили щонайменше один ракетний та 51 авіаційний удар, застосувавши п’ять ракет і скинувши 95 керованих бомб. Крім того, для атак були залучені 1 952 дрони-камікадзе та здійснено 3 449 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Нагадаємо, за оцінками ISW, ключовим напрямком для РФ восени залишиться Донецька область.

Більш детально про плани окупантів на найближчий час читайте в матеріалі РБК-Україна "Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України".