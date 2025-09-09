ua en ru
За добу на фронті 195 боїв: Генштаб показав, де ворог найбільше наступав, карти

Вівторок 09 вересня 2025 08:31
За добу на фронті 195 боїв: Генштаб показав, де ворог найбільше наступав, карти Ілюстративне фото: 195 штурмів зафіксовано за добу, найбільше - на Покровському та Новопавлівському (GettyImages
Автор: Ірина Глухова

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 195 бойових зіткнень між Силами оборони та військами РФ. Понад половина ворожих атак припала на Покровський та Новопавлівський напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними військових, ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет і скинув 148 керованих авіабомб.

Також російська армія задіяла для атак 5516 дронів-камікадзе та здійснила 4989 обстрілів, з яких 86 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів противник завдавав, зокрема, по районах населених пунктів Приморське Запорізької області та Миколаївка Херсонської області.

У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили п’ять пунктів управління та одну ворожу артилерійську систему.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 11 бойових зіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 25 керованих авіабомб та здійснив 207 артилерійських обстрілів, зокрема 18 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень у районах Вовчанська та Строївки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Колодязі, Новомихайлівка, Глущенкове, Торське, а також у бік Шандриголового.

На Сіверському напрямку противник сім разів атакував позиції Сил оборони в районах Григорівки, Серебрянки, Виїмки та в бік Ямполя.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення в районах Міньківки, Ступочок, Білої Гори та в бік Бондарного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Торецька, Плещіївки, Щербинівки, Катеринівки та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 64 атаки у районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Дачне, Новоукраїнка, Сухий Яр, Шахове, Молодецьке та в напрямках Покровська, Торецького, Новоекономічного й Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 51 ворожий штурм у районах населених пунктів Філія, Ялта, Піддубне, Толстой, Лісне, Олександроград, Січневе, Комишуваха, Новоіванівка, Зелений Гай, Маліївка, Новогеоргіївка, Зелене Поле, Запорізьке, Обратне, Ольгівське, Полтавка.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки загарбників у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати армії РФ

За минулу добу втрати російських загарбників склали 950 осіб.

Також українські воїни знешкодили танк, три бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 226 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 72 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

