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Більше 1100 окупантів, 14 танків й десятки ББМ: Генштаб оновив втрати РФ

Понеділок 07 жовтня 2024 08:26
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Більше 1100 окупантів, 14 танків й десятки ББМ: Генштаб оновив втрати РФ Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

За минулу добу, 6 жовтня, Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів. Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 661 тисячі одиниць живої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 661630 (+1160) осіб;
  • танків - 8933 (+14) од;
  • бойових броньованих машин - 17710 (+31) од;
  • артилерійських систем - 19156 (+64) од;
  • РСЗВ - 1223 (+7) од;
  • засоби ППО - 972 (+2) од;
  • літаків - 368 (+0) од;
  • гелікоптерів - 328 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16643 (+65);
  • крилаті ракети - 2615 (+2);
  • кораблі /катери - 28 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 26102 (+96) од;
  • спеціальна техніка - 3364 (+1).

Ситуація на фронті

Як розповідав Генштаб, за минулу добу на лінії фронту відбулось 141 бойове зіткнення. Російські окупанти найактивніше наступали на Покровському та Курахівському напрямках. На першому напрямку було відбито 21 ворожу атаку, а на другому - 18.

Тим часом українська військова розвідка показала відео зі знищенням російського зенітно-ракетного комплексу "Оса". Вартість техніки перевищує 10 мільйонів доларів.

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