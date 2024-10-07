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Более 1100 оккупантов, 14 танков и десятки ББМ: Генштаб обновил потери РФ

Понедельник 07 октября 2024 08:26
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Более 1100 оккупантов, 14 танков и десятки ББМ: Генштаб обновил потери РФ Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За минувшие сутки, 6 октября, Силы обороны ликвидировали еще 1160 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 661 тысячи единиц живой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 661630 (+1160) чел;
  • танков - 8933 (+14) ед.;
  • боевых бронированных машин - 17710 (+31) ед.;
  • артиллерийских систем - 19156 (+64) ед.;
  • РСЗО - 1223 (+7) ед.;
  • средства ПВО - 972 (+2) ед.;
  • самолетов - 368 (+0) ед.;
  • вертолетов - 328 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16643 (+65);
  • крылатые ракеты - 2615 (+2);
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26102 (+96) ед.;
  • специальная техника - 3364 (+1).

Ситуация на фронте

Как рассказывал Генштаб, за минувшие сутки на линии фронта состоялось 141 боевое столкновение. Российские оккупанты активно наступали на Покровском и Кураховском направлениях. На первом направлении было отражено 21 вражескую атаку, а на втором - 18.

Тем временем украинская военная разведка показала видео с уничтожением российского зенитно-ракетного комплекса "Оса". Стоимость техники превышает 10 миллионов долларов.

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