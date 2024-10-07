Более 1100 оккупантов, 14 танков и десятки ББМ: Генштаб обновил потери РФ

За минувшие сутки, 6 октября, Силы обороны ликвидировали еще 1160 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 661 тысячи единиц живой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 661630 (+1160) чел;

танков - 8933 (+14) ед.;

боевых бронированных машин - 17710 (+31) ед.;

артиллерийских систем - 19156 (+64) ед.;

РСЗО - 1223 (+7) ед.;

средства ПВО - 972 (+2) ед.;

самолетов - 368 (+0) ед.;

вертолетов - 328 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 16643 (+65);

крылатые ракеты - 2615 (+2);

корабли / катера - 28 (+0) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 26102 (+96) ед.;

специальная техника - 3364 (+1).

Ситуация на фронте

Как рассказывал Генштаб, за минувшие сутки на линии фронта состоялось 141 боевое столкновение. Российские оккупанты активно наступали на Покровском и Кураховском направлениях. На первом направлении было отражено 21 вражескую атаку, а на втором - 18.

Тем временем украинская военная разведка показала видео с уничтожением российского зенитно-ракетного комплекса "Оса". Стоимость техники превышает 10 миллионов долларов.

