Более 1100 оккупантов, 14 танков и десятки ББМ: Генштаб обновил потери РФ
За минувшие сутки, 6 октября, Силы обороны ликвидировали еще 1160 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 661 тысячи единиц живой силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 661630 (+1160) чел;
- танков - 8933 (+14) ед.;
- боевых бронированных машин - 17710 (+31) ед.;
- артиллерийских систем - 19156 (+64) ед.;
- РСЗО - 1223 (+7) ед.;
- средства ПВО - 972 (+2) ед.;
- самолетов - 368 (+0) ед.;
- вертолетов - 328 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16643 (+65);
- крылатые ракеты - 2615 (+2);
- корабли / катера - 28 (+0) ед.;
- подводные лодки - 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 26102 (+96) ед.;
- специальная техника - 3364 (+1).
Ситуация на фронте
Как рассказывал Генштаб, за минувшие сутки на линии фронта состоялось 141 боевое столкновение. Российские оккупанты активно наступали на Покровском и Кураховском направлениях. На первом направлении было отражено 21 вражескую атаку, а на втором - 18.
Тем временем украинская военная разведка показала видео с уничтожением российского зенитно-ракетного комплекса "Оса". Стоимость техники превышает 10 миллионов долларов.
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