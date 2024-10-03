Более 10 рекордов и не только. Синоптики подвели итоги погоды в Киеве в сентябре
Сентябрь 2024 в Киеве отметился рядом рекордов погоды. В частности, первый месяц осени стал самым теплым в столице с 1881 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Сентябрь этого года стал самым теплым в столице с 1881 года, переместив прошлогодний на вторую строчку. За месяц в столице было зафиксировано 11 температурных рекордов", - говорится в сообщении.
В частности, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в сентябре в Киеве равнялась +20,6°С, что на 5,7°С выше климатической нормы.
"Холоднее всего в столице было 19 сентября, когда минимальная температура под утро снизилась до +10,4°С, а самое теплое - 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +33,0°С", - рассказали в Центре.
Синоптики подвели итоги погоды в Киеве в сентябре 2024 (t.me/uhmc2022)
Осадков по проспекту Науки, 37 выпало 21 мм, или 36 % климатической нормы.
Погода в Украине
Сентябрь 2024 стал достаточно теплым как для первого месяца осени не только для Киева, но и для всей Украины.
Анализируя погоду на сентябрь, синоптики не исключали заморозки во всех регионах. Но волна жары, которая пришла в Украину в конце августа, внесла свои коррективы.
Из неприятного, что принесла погода украинцам в сентябре, стоит вспомнить кратковременные дожди, которые начались со второй половины месяца и сильный ливень в Одессе. При этом, холоднее всего в течение месяца было в западных регионах. А в Карпатах фиксировался снег.
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