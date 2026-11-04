Більша частина Ковеля залишилася без світла після удару РФ по інфраструктурі

Після влучання більшість споживачів Ковеля залишаються без електропостачання. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати систему. На місці також працюють екстрені служби.

КП "Ковельводоканал" перейшло на резервні джерела живлення. Подачу води відновили, вона триватиме до 23:15.

Якщо ситуація зі світлом не зміниться, 4 листопада воду подаватимуть зранку з 06:00 до 09:00. Подальший графік водоканал оприлюднить на своїх ресурсах.

Теплопостачання в оселях ковельчан поки працює у штатному режимі.