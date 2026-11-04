UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Більша частина Ковеля залишилася без світла після удару РФ по інфраструктурі

01:59 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: енергетики вже працюють над відновленням постачання (Getty Images)

3 листопада внаслідок російської атаки на Ковель сталося влучання в об'єкт інфраструктури. Більшість споживачів міста залишилися без світла, водоканал перейшов на резервне живлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ковельського міського голову Ігоря Чайку у Facebook.

Після влучання більшість споживачів Ковеля залишаються без електропостачання. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати систему. На місці також працюють екстрені служби.

КП "Ковельводоканал" перейшло на резервні джерела живлення. Подачу води відновили, вона триватиме до 23:15.

Якщо ситуація зі світлом не зміниться, 4 листопада воду подаватимуть зранку з 06:00 до 09:00. Подальший графік водоканал оприлюднить на своїх ресурсах.

Теплопостачання в оселях ковельчан поки працює у штатному режимі.

Ковель став не єдиним містом, яке 3 листопада залишилося без світла після російських ударів. У Києві через пошкодження об'єктів регіонального енерговузла запровадили екстрені відключення. За словами Кличка, ситуація в столиці надзвичайно складна: виникли проблеми з водопостачанням, а в найбільш постраждалих районах розгортають пункти обігріву.

Увечері того ж дня через критичну нестачу електроенергії в Києві зупинили трамваї та тролейбуси.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Волинська областьВідключеня світла