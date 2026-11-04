Большая часть Ковеля осталась без света после удара РФ по инфраструктуре

После попадания большинство потребителей Ковеля остаются без электроснабжения. Энергетики работают над тем, чтобы быстрее стабилизировать систему. На месте также работают экстренные службы.

КП "Ковельводоканал" перешло на резервные источники питания. Подачу воды возобновили, она продлится до 23:15.

Если ситуация со светом не изменится, 4 ноября воду будут подавать с утра с 06:00 до 09:00. Последующий график водоканал обнародует на своих ресурсах.

Теплоснабжение в домах ковельчан пока работает в штатном режиме.